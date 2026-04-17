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沙坝：自然之美与独特文化的魅力

据越南国家旅游局消息，近日，老街省沙坝被国际旅游杂志《悦游》评为全球53个最美丽小镇之一。

沙坝云海。图自越通社
沙坝云海。图自越通社

越通社河内 ——据越南国家旅游局消息，近日，老街省沙坝被国际旅游杂志《悦游》（Condé Nast Traveller）评为全球53个最美丽小镇之一。

在全球“慢旅行”趋势日益凸显的背景下，那些拥有原始、宁静之美且富含本土特色的目的地正成为国际游客的首选。如今，越来越多的游客希望在能带来亲近感、私密性和丰富体验的地方度过时光，而不是“挤”在拥挤的景点或大型度假村。

在《悦游》杂志评选的全球53个最美丽小镇名单中，沙坝以其自然之美和独特文化给人留下深刻印象，成为典型目的地。

沙巴坐落在越南西北山区，被描述为一个相对宁静的山间小镇，远离繁华的都市生活。这里拥有雄伟的自然风光，连绵的山脉、层层叠叠的梯田、壮观的瀑布以及绝美的徒步路线，为游客提供了探索大自然的绝佳机会。

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沙坝一个本地土特产摊子。图自越通社

沙坝是小镇魅力的鲜明例证，这里有慢节奏的生活和宁静的空间，游客可以放慢脚步，享受大自然、文化、本土生活，并更深刻地感受目的地。

除了越南的沙巴外，其他许多迷人小镇也出现在《悦游》的名单中，例如：克罗地亚的罗维尼、爱尔兰的金塞尔、意大利的瓦伦纳、泰国的班拉泰、厄瓜多尔的巴尼奥斯、黑山的佩拉斯特、摩洛哥的舍夫沙万、西班牙的阿尔瓦拉辛、美国的巴港、日本的美瑛、斯洛文尼亚的布莱德、巴拿马的博卡斯-德尔托罗、乌拉圭的科洛尼亚-德尔萨克拉门托、英国的库姆堡等。（完）

越通社
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