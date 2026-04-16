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岘港迎来首架来自符拉迪沃斯托克的航班

16日下午，岘港市文化体育旅游局与安力士越南旅游贸易有限责任公司（Anex Tour Vietnam）在岘港国际机场联合举行仪式，欢迎首架来自符拉迪沃斯托克的航班，标志着2026年夏季吸引俄罗斯及独立国家联合体（CIS）国际游客市场的游客的计划正式启动。

Anex Tour Vietnam代表向俄罗斯游客赠送越南斗笠。图自tuoitre.vn
Anex Tour Vietnam代表向俄罗斯游客赠送越南斗笠。图自tuoitre.vn

越通社岘港市——16日下午，岘港市文化体育旅游局与安力士越南旅游贸易有限责任公司（Anex Tour Vietnam）在岘港国际机场联合举行仪式，欢迎首架来自符拉迪沃斯托克的航班，标志着2026年夏季吸引俄罗斯及独立国家联合体（CIS）国际游客市场的游客的计划正式启动。

载有近220名旅客的该航班于当天14时5分降落，开启了旅游旺季开发国际游客的系列活动。

该计划于2026年4月16日至10月23日展开，连接岘港与俄罗斯、独立国家联合体及白俄罗斯的8个城市。预计游客总量将达2.55万人次，每月最多可运营36个航班，相当于4800人次。

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岘港迎来首架来自符拉迪沃斯托克的航班。图自tuoitre.vn

在2026年5月15日至9月30日的旺季期间，Anex Tour Vietnam预计将加强运营能力，将游客量提升至每月约1.1万人次，同时满足每晚约1800间客房的住宿需求。

岘港市文化体育旅游局副局长阮氏怀安表示，加强对俄罗斯和独立国家联合体市场的开发有望促进国际游客源的复苏，推动当地旅游业增长，提高住宿系统和服务业的运营效率，同时推广岘港市的现代、安全且极具吸引力的岘港海滨旅游目的地形象。

今后，Anex Tour Vietnam将继续与各管理机构、航空合作伙伴及服务供应商配合，不断提高产品质量，扩大市场，并增加到访岘港的国际游客量。（完）

越通社
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