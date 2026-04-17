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解除IUU“黄牌”警告：努力提高渔民的守法捕捞意识

据金瓯省人民委员会副主席黎文史介绍，为有效实现上述目标，金瓯省确定将大力推进宣传教育，向渔民和相关组织及个人宣传与普及打击IUU捕捞的法律法规、各地做出的努力、取得的成果、以及欧盟委员会第五次检查团提出的建议。

金瓯省大力推进宣传教育，向渔民和相关组织及个人宣传与普及打击IUU捕捞的法律法规。图自越通社
金瓯省大力推进宣传教育，向渔民和相关组织及个人宣传与普及打击IUU捕捞的法律法规。图自越通社

越通社金瓯省——金瓯省正在下定决心，努力遏制并消除组织和个人在该省海域非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞，彻底结束金瓯省渔船在外国海域非法捕鱼的现状，助力解除欧盟委员会（EC）对越南渔业发出的“黄牌”警告，推动渔业可持续且负责任发展，为保障国家和地区安全以及融入国际作出贡献。

据金瓯省人民委员会副主席黎文史介绍，为有效实现上述目标，金瓯省确定将大力推进宣传教育，向渔民和相关组织及个人宣传与普及打击IUU捕捞的法律法规、各地做出的努力、取得的成果、以及欧盟委员会第五次检查团提出的建议。

目前，金瓯省共有5200多艘渔船，其中长度为15米以上的渔船近1900艘。目前全部渔船已安装船舶监视系统（VMS）。

黎文史透露，金瓯省将依法坚决彻底处置不具备捕捞条件的渔船，引导船主办理渔船登记和检验手续，并对违法规定的船主进行严厉处罚。

为确保打击非法、不报告和不受管制捕捞的任务取得最高成效，金瓯省按农业与环境部的要求，将2020年至今已注销登记的渔船名单更新至相关数据库，严格跟踪和监控渔船活动，对违规案件依法进行核实与处罚。（完）

越通社
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