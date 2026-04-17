越通社永隆省——4月17日，永隆省委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线永隆省委员会在武文杰总理纪念区（中诚乡）隆重举行2026年永隆省各民族文化节。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，永隆省领导，以及少数民族乡贤和宗教组织代表共同出席了开幕式。



国家副主席武氏映春强调，此次活动意在彰显、保护、传承并弘扬各民族优良传统文化价值；持续培育和巩固全民大团结力量——我国民族在建国与卫国的漫长历史进程中的巨大力量源泉。



永隆省是各民族文化交融之地，构成了南部地区独具特色的民俗、宗教和生活方式的多彩画卷。历史深度、文化底蕴与发展愿望的深度融合，为永隆省在新时代实现跨越式发展奠定重要基础。



国家副主席要求永隆省各级党委、政府、祖国阵线、武装力量以及各民族同胞和宗教人士，继续深入贯彻胡志明思想、党的方针主张以及国家关于民族和宗教的政策法律。



武氏映春强调，永隆省需将民族工作确定为基本、长期、重大的战略性问题，同时也是全党、全民、全军及整个政治体系的一项迫切且经常性的任务。



越南国家副主席武氏映春出席永隆省各民族文化节。图自越通社

永隆省应贯彻落实好第80-NQ/TW号决议，将文化与人置于中心位置，既是发展的目标，又是发展的重要动力和内生资源；重点做好各民族文化遗产、语言文字、节庆活动及传统艺术的保护、修复、数字化及价值弘扬工作。



武氏映春副主席要求永隆省集中力量破解体制、基础设施、公共投资、行政改革、数字化转型、人力资源质量及营商环境等方面的瓶颈；优先保障重点项目资源，特别是直接改善民生，尤其是少数民族地区生活水平的项目。永隆省应发挥人民的主体作用，创新群众工作方式，助力建设运行顺畅、高效的各级地方政府，从而为人民和企业提供更好的服务。



目前，永隆省少数民族人口共37.3万人，占全省总人口的11.03%。各民族均具有独特的文化特征，在全省建设与发展事业中发挥着重要的作用并占据关键地位。



永隆省委副书记、省祖国阵线委员会主席金玉泰通报称，近期该省民族工作及大团结政策的落实取得了全面且重要成果。全民大团结阵线持续得到巩固与发扬，社会共识日益深化。



该省少数民族同胞的物质和精神生活不断改善，贫困户及相对贫困户比例逐年下降。各项民生保障政策得到及时、有效落实；村容村貌，特别是少数民族地区面貌日益焕然一新。



未来，永隆省将继续巩固全民大团结，力争到2030年将永隆省建设成为九龙江三角洲地区发展水平较高的省份，特别要确保不让任何一个民族、任何一个百姓掉队。



值此之际，越南国家副主席代表团向永隆省赠送了10套总价值8亿越盾的“大团结房”，并向当地宗教组织及少数民族威望人士赠送了慰问品。



此前，越南国家副主席武氏映春同永隆省领导前往武文杰总理纪念区上香，并参观了文化节中展现京族、华族、高棉族和占族生活、文化与文艺特色活动展示空间。（完）