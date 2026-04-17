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越南国家副主席武氏映春出席永隆省各民族文化节

4月17日，永隆省委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线永隆省委员会在武文杰总理纪念区（中诚乡）隆重举行2026年永隆省各民族文化节。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，永隆省领导，以及少数民族乡贤和宗教组织代表共同出席了开幕式。

越南国家副主席武氏映春向当地宗教组织及少数民族威望人士赠送了慰问品。图自越通社
越南国家副主席武氏映春向当地宗教组织及少数民族威望人士赠送了慰问品。图自越通社

越通社永隆省——4月17日，永隆省委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线永隆省委员会在武文杰总理纪念区（中诚乡）隆重举行2026年永隆省各民族文化节。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，永隆省领导，以及少数民族乡贤和宗教组织代表共同出席了开幕式。

国家副主席武氏映春强调，此次活动意在彰显、保护、传承并弘扬各民族优良传统文化价值；持续培育和巩固全民大团结力量——我国民族在建国与卫国的漫长历史进程中的巨大力量源泉。

永隆省是各民族文化交融之地，构成了南部地区独具特色的民俗、宗教和生活方式的多彩画卷。历史深度、文化底蕴与发展愿望的深度融合，为永隆省在新时代实现跨越式发展奠定重要基础。

国家副主席要求永隆省各级党委、政府、祖国阵线、武装力量以及各民族同胞和宗教人士，继续深入贯彻胡志明思想、党的方针主张以及国家关于民族和宗教的政策法律。

武氏映春强调，永隆省需将民族工作确定为基本、长期、重大的战略性问题，同时也是全党、全民、全军及整个政治体系的一项迫切且经常性的任务。

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越南国家副主席武氏映春出席永隆省各民族文化节。图自越通社

永隆省应贯彻落实好第80-NQ/TW号决议，将文化与人置于中心位置，既是发展的目标，又是发展的重要动力和内生资源；重点做好各民族文化遗产、语言文字、节庆活动及传统艺术的保护、修复、数字化及价值弘扬工作。

武氏映春副主席要求永隆省集中力量破解体制、基础设施、公共投资、行政改革、数字化转型、人力资源质量及营商环境等方面的瓶颈；优先保障重点项目资源，特别是直接改善民生，尤其是少数民族地区生活水平的项目。永隆省应发挥人民的主体作用，创新群众工作方式，助力建设运行顺畅、高效的各级地方政府，从而为人民和企业提供更好的服务。

目前，永隆省少数民族人口共37.3万人，占全省总人口的11.03%。各民族均具有独特的文化特征，在全省建设与发展事业中发挥着重要的作用并占据关键地位。

永隆省委副书记、省祖国阵线委员会主席金玉泰通报称，近期该省民族工作及大团结政策的落实取得了全面且重要成果。全民大团结阵线持续得到巩固与发扬，社会共识日益深化。

该省少数民族同胞的物质和精神生活不断改善，贫困户及相对贫困户比例逐年下降。各项民生保障政策得到及时、有效落实；村容村貌，特别是少数民族地区面貌日益焕然一新。

未来，永隆省将继续巩固全民大团结，力争到2030年将永隆省建设成为九龙江三角洲地区发展水平较高的省份，特别要确保不让任何一个民族、任何一个百姓掉队。

值此之际，越南国家副主席代表团向永隆省赠送了10套总价值8亿越盾的“大团结房”，并向当地宗教组织及少数民族威望人士赠送了慰问品。

此前，越南国家副主席武氏映春同永隆省领导前往武文杰总理纪念区上香，并参观了文化节中展现京族、华族、高棉族和占族生活、文化与文艺特色活动展示空间。（完）

永隆省高棉族同胞喜迎传统新年。图自越通社

永隆省高棉族同胞喜迎传统新年

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越通社
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