文化

惠南殿庙会：从古都遗迹到承天顺化人民的特色盛会

惠南殿是承天顺化的一处精神遗迹，惠南殿庙会每年农历三月和七月举行，是极具特色的庙会之一，承载着越南人民深厚的历史文化。2026年惠南殿庙会将于4月18日至19日举行，拉开顺化市夏季狂欢的序幕。

惠南殿庙会每年农历三月和七月举行，是极具特色的庙会之一，承载着越南人民深厚的历史文化。图自越通社
惠南殿庙会每年农历三月和七月举行，是极具特色的庙会之一，承载着越南人民深厚的历史文化。图自越通社

越通社河内 ——惠南殿是承天顺化的一处精神遗迹，惠南殿庙会每年农历三月和七月举行，是极具特色的庙会之一，承载着越南人民深厚的历史文化。2026年惠南殿庙会将于4月18日至19日举行，拉开顺化市夏季狂欢的序幕。

惠南殿——顺化人民精神生活中的重要遗迹

惠南殿位于玉盏山上、香江岸边，供奉着天依阿那圣母、婆那加女神以及多位神灵。

在顺化古都遗迹群中，惠南殿（又称Hòn Chén 殿）或许是传说最多的一个。民间流传着惠南殿原名“Hoàn Chén”（还杯），意为“还回玉杯”的故事。相传明命帝有一次到访此地时，不慎将一只玉杯掉入香江，正在以为无法找回之际，一只如席子般大的神龟浮出水面，衔着玉杯还给皇帝。

到了同庆年间（1886~1888年），该殿改名为惠南殿，意为“给南方皇帝带来恩惠”。

1832年3月，明命帝下令修缮并扩建了惠南殿。1834年，该殿继续得到重修。

自1954年起，柳杏公主（即云香圣母）也被供奉于此。此外，惠南殿还供奉着佛陀、关圣帝君以及其他上百位隶属于上述圣、神、仙家的神灵。由此可见，在信仰方面，惠南殿的供奉布局并未遵循单一原则，而是将多种信仰融合在一起。

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惠南殿庙会每年农历三月和七月举行，是极具特色的庙会之一。图自越通社

惠南殿是顺化唯一一处将宫廷仪式与民间信仰相结合的殿宇。这里也是19世纪末期美术装饰达到巅峰的地方。该殿还融合了多种宗教信仰，呈现出多样的文化宗教色彩。

惠南殿庙会——遗产与文化的交融

惠南殿庙会最具吸引力的是其丰富多彩、世代传承的礼仪体系。这些礼仪带有越南民间信仰，特别是圣母信仰的深刻烙印。

最突出的是使用陆路和水路相结合的迎圣母仪式，这是一种在其他庙会中罕见的独特仪式，几乎已成为顺化的专属“品牌”。迎请队伍从圣母殿出发，前往惠南殿。在整个行程中，数十艘被装饰得绚丽多彩的龙舟在香江上游行，与锣钹的雄浑声及回荡的祷词交织在一起，营造出一片既神圣庄严又充满文化特色的场景。

继迎请仪式之后是一系列按严格顺序进行且富有象征意义的重要仪式，如：告谒开庙仪式、恭迎圣母入殿仪式、祈求国泰民安的正祭仪式、回銮仪式等。

通过庙会，越南文化的核心价值观，如“饮水思源”的道德观、团结精神、感恩与尊崇先辈的情怀，得以唤起并广泛传播。

今年的庙会预计将吸引6000至10000人参与，该活动有望营造一个充满活力、既庄重又亲切的社区文化空间。

值得注意的是，在顺化正积极落实关于发展文化的第80号决议，面向构建“遗产-文化-生态”都市模式的背景下，惠南殿庙会不仅具有遗产保护意义，更成为可持续发展战略中的重要一环。通过以专业、文明的方式组织庙会并将其与旅游相结合，遗产得以“唤醒”并转化为资源，从而助推经济发展，提升地方文化旅游产业的地位。（完）

越通社
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