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顺化市安定宫正门（从安旧河方向拍摄）。图自越通社
游客在顺化市安定宫内参观。 图自越通社
顺化市安定宫内的卧室。图自越通社
顺化市安定宫内的餐厅。图自越通社
安定宫启祥楼融合东西建筑特色方风格。图自越通社
顺化市安定宫内的厅堂。图自越通社
安定宫内的中立亭（前）与启祥楼（后），呈现出宏伟的欧式城堡风貌。图自越通社
顺化：安定宫——东西方建筑风格交融的印记
安定宫始建于1917年，原有建筑10座，如今较为完好保留的仅有3座，分别是正门、中立亭和启祥楼等。其中启祥楼呈现出欧式城堡风貌，矗立于顺化古都之中。
2026年04月14日星期二 08:15
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#安定宫
#东西方建筑风格
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