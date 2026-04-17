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越共中央总书记、国家主席苏林与各位代表参观中国—东盟国家人工智能（AI）应用合作中心。图自 越通社
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越共中央总书记、国家主席苏林与各位代表参观中国—东盟国家人工智能（AI）应用合作中心。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与各位代表参观中国—东盟国家人工智能（AI）应用合作中心。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与各位代表参观中国—东盟国家人工智能（AI）应用合作中心。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林走访中国—东盟国家人工智能应用合作中心
在对中国进行国事访问期间，2026年4月17日上午，在南宁市，越共中央总书记、国家主席苏林，中央书记处常务书记陈锦绣等越南高级代表团前往中国—东盟国家人工智能（AI）应用合作中心参观考察。
2026年04月17日星期五 09:59
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