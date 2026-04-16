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艺人在屋檐下纺亚麻线，这是流传了数代人的手工织布工艺中第一道工序。图自越通社
艺人在屋檐下纺亚麻线，这是流传了数代人的手工织布工艺中第一道工序。图自越通社
在纺车旁，一双双勤劳的双手依然专注于传统手艺，任凭现代生活的变迁。图自越通社
在纺车旁，一双双勤劳的双手依然专注于传统手艺，任凭现代生活的变迁。图自越通社
根据当地人的观念，麻衣是逝者寻路回归祖先身边不可或缺之物。图自越通社
根据当地人的观念，麻衣是逝者寻路回归祖先身边不可或缺之物。图自越通社
纺好的质朴亚麻线，体现了传统手工织布技艺的精巧与坚韧。图自越通社
纺好的质朴亚麻线，体现了传统手工织布技艺的精巧与坚韧。图自越通社
未经处理的粗麻卷在投入织布前要经过软化处理。图自越通社
未经处理的粗麻卷在投入织布前要经过软化处理。图自越通社
纺好的亚麻线被扎成捆，多次在草木灰水中浸泡和煮制，使其变得更软、更白，最后再用蜂蜡煮制一次，以增加线的柔软度和光泽。图自越通社
纺好的亚麻线被扎成捆，多次在草木灰水中浸泡和煮制，使其变得更软、更白，最后再用蜂蜡煮制一次，以增加线的柔软度和光泽。图自越通社
龙八的苗族妇女在将麻布进行靛蓝染色前进行蜂蜡绘制工序。图自越通社
龙八的苗族妇女在将麻布进行靛蓝染色前进行蜂蜡绘制工序。图自越通社
完成后的麻布带有苗族传统特色花纹。成品是数十道手工工序的结晶，体现了工匠们的细致、耐心以及世代传承的织麻技艺。图自越通社
完成后的麻布带有苗族传统特色花纹。成品是数十道手工工序的结晶，体现了工匠们的细致、耐心以及世代传承的织麻技艺。图自越通社
麻制手工艺品，如服装、包袋、钱包、围巾等被陈列出来，有助于让传统工艺更贴近游客。图自越通社
麻制手工艺品，如服装、包袋、钱包、围巾等被陈列出来，有助于让传统工艺更贴近游客。图自越通社
麻制手工艺品，如服装、包袋、钱包、围巾等被陈列出来，有助于让传统工艺更贴近游客。图自越通社
麻制手工艺品，如服装、包袋、钱包、围巾等被陈列出来，有助于让传统工艺更贴近游客。图自越通社
凭借灵巧的双手和创新思维，苗族妇女将传统亚麻线变成了文化使者。图自越通社
凭借灵巧的双手和创新思维，苗族妇女将传统亚麻线变成了文化使者。图自越通社
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龙八亚麻纺织村：越南苗族传统工艺保护与社会保障的典范

在河江高原之上，宣光省龙八乡的苗族妇女日复一日地努力将传统亚麻纺织技艺转变为独具特色且实用性强的文化产品。

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#龙八亚麻纺织村 #苗族传统工艺 #亚麻纺织 #越南非遗 #宣光省 #手工织布 #蜂蜡绘画 #靛蓝染色 #保护遗产与社会保障 #苗族文化使者

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