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越共中央总书记、国家主席苏林造访“中央学舍区”旧址

越通社特派记者报道，对中国进行国事访问期间，4月17日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与越南高级代表团前往广西南宁市，参观“中央学舍区”旧址（又称广西南宁育才学校）。广西大学领导欢迎并陪同苏林一行参观了学校校史图片展。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越通社河内——越通社特派记者报道，对中国进行国事访问期间，4月17日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与越南高级代表团前往广西南宁市，参观“中央学舍区”旧址（又称广西南宁育才学校）。广西大学领导欢迎并陪同苏林一行参观了学校校史图片展。

苏林强调，站在这个地方，我们仿佛“重温”了20世纪50年代那段波澜壮阔且充满情义的历史岁月。当时，越南民族正进行持久的民族解放抗战。中国党、国家和人民本着纯洁的国际共产主义精神和深厚友谊，帮助越南抚育并培养了数千名学生。

在夺取政权后物资仍极度匮乏的情况下，中国优先拨出宝贵资源用于兴建校舍、照顾生活，并保障越南学生的安保。育才学校师生之间那些感人至深的故事已成为不朽的佳话，进一步丰富了两国民族友谊这一共同的宝贵财富。

苏林强调，越南党、国家和人民始终珍视并铭记中国党、国家和人民在过去越南革命事业以及当今国家建设与发展事业中所给予的宝贵支持与帮助。苏林总书记诚挚感谢广西壮族自治区党委、政府和人民精心维护与保存育才学校旧址及多处有关胡志明主席在桂的革命遗址，同时重申，这些遗址已成为象征两党两国“同志加兄弟”关系的“红色地标”。

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越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与越南高级代表团前往广西南宁市，参观“中央学舍区”旧址。图自越通社

苏林希望广西大学及广西其他教育机构继续发挥知识与文化桥梁作用，扩大与越南各所高等院校的合作，为两国培养更多人才。苏林相信，越中友好关系将不断传承与发扬，持续开花结果并实现可持续发展，造福两国人民，并为地区及世界的和平、稳定与发展做出贡献。

20世纪50年代初，随着越南人民抗法战争即将取得胜利，党和国家面临着培养一批有能力干部的迫切需求，以服务于越南革命的新任务。胡志明主席代表越南民主共和国向毛泽东主席提议，在广西南宁市郊区建立一所越南革命干部培训学校。中方对此提议表示赞同。

由此，“中央学舍区”于1951年正式成立；出于保密需要，对外称“广西南宁育才学校”。批赴华留学生共257人，其中包括101名革命干部。办学期间，该校共培养了约7000名干部、教师和学生，其中许多人后来成长为越南优秀的领导干部、外交官、经济学家、科学家、音乐家、诗人及作家。（完）

越通社
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