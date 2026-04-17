韩国总统访越：对接未来发展愿景 构建越韩长期合作框架

越通社河内——应越共中央总书记、国家主席苏林和夫人邀请，韩国总统李在明（Lee Jae Myung）和夫人将于4月21日至24日对越南进行国事访问。值此机会，越南驻韩国大使武胡就此次访问的意义及双边合作潜力接受了越通社驻韩国记者的采访。



武胡表示，韩国总统此访是在越韩关系自2022年提升为全面战略伙伴关系以来处于最佳发展阶段的背景下进行的。这也是越南在越共十四大后健全国家领导班子、开启新发展阶段之际。李在明总统成为此阶段首位访问越南的国宾，具有重要的政治和象征意义，体现韩国对越南的重视以及双边关系的信任程度和战略优先地位。



目前，韩国是越南最大的外国直接投资来源国，累计注册资本总额超过900亿美元，同时也是越南最大的贸易伙伴之一，2025年双边贸易额预计约达880亿美元，较2024年增长约8%。在此背景下，此访不仅具有政治外交意义，还有助于对接发展愿景、塑造长期合作框架，推动双边关系从传统合作转向高科技、改革创新和经济安全等领域的战略合作。



武胡表示，在地区和国际局势快速变化的背景下，两国领导人预计将聚焦三大优先方向。第一，按照高质量、平衡和可持续的方向升级经济合作，力争实现双边贸易额为1000亿美元并朝着2030年为1500亿美元的目标迈进。第二，加强在半导体、数字技术、数据、电池和清洁能源等战略供应链领域的联系。第三，将投资、改革创新与人力资源培训紧密连接，以提升越南在价值链中的地位，并为韩国企业拓展新的合作空间。其中，科技合作，特别是人工智能、半导体、能源和智慧基础设施等领域的共同研发和技术转让，被视为核心动力。



越南驻韩国大使武胡。图自越通社

武胡强调，民间交流是越韩关系的坚实基础，目前旅居韩国越南人约35万人，同时也有众多韩国人在越南生活。



在新阶段，当合作转向高科技领域时，高质量人力资源的教育与培训合作，特别是在人工智能、半导体、能源和物流等领域，需要被视为战略支柱。与此同时，文化合作继续发挥“软桥梁”作用，有助于增进两国人民之间的理解和互信。



武胡同时表示，越韩两国在维护一个和平、稳定与发展的地区方面有诸多相同利益和愿景。两国可以在尊重东盟中心地位的基础上加强协调，推动符合《东盟印度洋-太平洋展望》的各项倡议，同时在基础设施互联互通、数字化转型、清洁能源和可持续供应链等领域扩大合作，并加强在东盟+3、东亚峰会、东盟地区论坛等机制中的协调。通过上述合作，两国可以共同为建设开放、包容、基于规则的区域架构作出贡献，促进地区的共同稳定与繁荣。（完）

推崇越南语：推动越南语教学在韩国东南地区实现可持续发展 4 月 14 日，以推动在韩国东南地区越南人社区开展越南语教学与传承为主题的座谈会在越南驻釜山总领事馆举行。活动吸引了来自釜山、蔚山、大邱、济州及庆尚道各地的众多专家、教师、家长及越南人社区代表线上线下参与。