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越共中央总书记、国家主席苏林会见全国民族地区的村寨族长、元老、艺人及乡贤代表

值此“越南各民族文化日”（4月19日）之际，4月18日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内亲切会见了全国民族地区的村寨族长、元老、艺人及乡贤代表。

越共中央总书记、国家主席苏林会见全国民族地区的村寨族长、元老、艺人及乡贤代表。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见全国民族地区的村寨族长、元老、艺人及乡贤代表。图自越通社

越通社河内——值此“越南各民族文化日”（4月19日）之际，4月18日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内亲切会见了全国民族地区的村寨族长、元老、艺人及乡贤代表。

2008年，根据文化体育与旅游部的建议，越南政府总理颁布了第1668/QĐ-TTg号决定，将每年的4月19日定为“越南各民族文化日”。多年来，“越南各民族文化日”已真正成为各族同胞相聚、交流的盛大节日，大家共同沉浸在传统节日和各兄弟民族特色文化空间之中。

会上，越共中央委员、文化体育与旅游部部长林氏芳清表示，每个民族都拥有独特的文化特色，共同构成了越南文化“多样性中的统一”。截至目前，全国已修复了180多个与旅游发展相结合的传统节日；形成了近200个文化保护与体验旅游模式；建立并维持了720多个民间文化俱乐部和5760支传统文艺队；开展了50个针对具有流失风险的非物质文化遗产的研究、修复与保护项目。

苏林强调，保护各民族文化不仅是保护遗产，更是维护社会的精神基础，巩固全民大团结，并为国家的持续发展创造内在动力。在此基础上，村寨族长、元老、艺人及乡贤发挥着尤为重要的作用。各位同志、各位长辈和兄弟姐妹不仅是社区记忆的守护者，还是精神寄托和信任的汇聚点，为维护基层的稳定与凝聚力做出了贡献。

近年来，在党和国家的领导下，在整个政治体系的同步参与以及各地方和同胞们的共同努力下，各民族文化价值的保护与发扬工作取得了许多重要成果，在社会认知和生活层面上都带来了积极转变。许多地方涌现出了大批切实可行且富有意义的模式和做法。

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越共中央总书记、国家主席苏林向全国民族地区村寨族长、元老、艺人及乡贤代表赠送胡志明主席画像。图自越通社

除了所取得的成果，苏林也指出，必须坦诚地看到，各民族文化价值的保护与发扬事业正面临许多新的困难和挑战，其中一些长期性问题正直接影响着国家可持续发展的根基。

对于少数民族地区，需要实现改善生活水平与保留文化特色之间的和谐发展；在融入国际与文化自主之间取得平衡。必须特别注重社区的主体角色，因为当地民众才是文化价值的守护者、实践者和传承者。当文化扎根于每个人的自觉意识和自豪感之中，才能得以持久生存并实现可持续发展。

苏林坚信，各位同志、村寨族长、元老、艺人及乡贤将继续发挥其尤为重要的作用，为保留文化特色、巩固民族大团结、以及为国家可持续发展奠定坚实基础作出贡献。

苏林总书记希望艺人们继续向年轻一代传授技艺，让民族语言、民歌曲调和传统手工艺在当今生活中得以延续；与此同时要关注并为文化实践创造条件，提供保护与传播的空间，使每一位民众、每一个社区真正成为文化保护与发展过程中的主体。

苏林要求，共同维护村寨的安宁，为基层的稳定做出贡献，并指出，各位同志、长辈和兄弟姐妹应凭借自身威望、责任感以及与人民的深厚感情，继续发挥表率作用，动员乡亲们不听信错误煽动，不违反法律，严防消极因素渗透社区。维护村寨安宁，也就是为维护国家的整体稳定贡献力量。

越共中央总书记指出，要共同创新思维和做法，以实现家乡和国家的可持续发展；继续动员乡亲们发扬自力更生精神，主动奋发向上，发展家庭经济，破除陈规陋习，建设文明生活。

趁此机会，越共中央总书记、国家主席建议政府、各部委以及各级地方党委和政府继续深刻领会党关于新阶段文化发展的方针；将其视为核心任务，并与地方及国家的快速、可持续发展目标紧密结合。

苏林坚信，凭借自身的威望、经验和责任感，各位同志、长辈和兄弟姐妹将继续成为社区的坚实后盾，继续为年轻一代传递精神火种，为巩固全民大团结及维护基层稳定持续做出贡献。（完）

越通社
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