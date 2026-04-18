越中不断提升新发展征程中的战略对接水平

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林及夫人圆满结束了于4月14日至17日对中国进行的国事访问。此次访问标志着一个新的里程碑，为两国睦邻友好、全面战略合作伙伴关系以及具有战略意义的越中命运共同体开启了新的发展阶段。



不断推动越中关系走深走实



访问期间，苏林及夫人和越南党、国家高级代表团开展了一系列重要活动，体现了双方共同愿望，即通过提升战略对接水平，推动越中关系不断向更深层次、更实质性方向发展，从而更好地满足两党、两国的需求，并符合两国人民的共同愿望。



在亲切、友好且坦诚的气氛中，双方领导就各自国情、两党两国关系以及共同关心的国际和地区问题深入、全面地交换了意见。



双方强调，在国际形势复杂交织的背景下，两党两国需紧密团结，增强战略互信，加强政策沟通及贸易、基础设施、能源等领域的互联互通，在新阶段持续深化并提升越中关系水平，为地区及世界的和平、合作与发展做出切实贡献。



中国铁路行业企业领导陪同苏林总书记、国家主席搭乘高铁前往南宁市参访。图自越通社

双方发表了越南社会主义共和国和中华人民共和国关于在新时期持续深化全面战略合作伙伴关系、推动构建更高水平具有战略意义的越中命运共同体的联合声明。



此次访华之行，铁路互联互通始终是优先讨论的重点领域之一，表明越南坚定致力于实现铁路网络现代化，为两国之间的货物贸易和旅游业强劲发展注入动力。



抵达北京后，苏林便搭乘高铁访问了河北省雄安新区和广西壮族自治区南宁市。在结束南宁的各项活动后，苏林一行从南宁东站搭乘专列返回河内。通过铁路跨越两国边境，不仅仅是交通出行方式的选择，更证明了两党两国之间极高的政治互信，展示了越中边境的和平、稳定与合作发展，以及良好的睦邻友好关系。



值此机会，双方共签署了32项合作文件，涵盖党际、公安、司法、经济、铁路、农产品贸易、产供链、海关合作、科技、民生、人力资源开发、媒体以及地方合作等多个领域。



北京外国语大学法学院院长米良教授指出，在越中关系持续巩固、双方共同构建具有战略意义的命运共同体并深化全面战略合作伙伴关系的背景下，双边关系的良好发展势头预计将得以保持并不断拓展。这不仅为两国人民带来切实利益，还将为地区的和平、稳定与发展做出积极贡献。



越中友谊与合作关系的重要桥梁



从坚实的基础出发，越中友好合作关系在各领域持续取得丰硕、全面且实质性的成果。苏林在清华大学发表主旨演讲时强调，越南党、国家和人民始终将发展对华关系视为客观要求、战略选择和头等优先，这贯穿于越南独立、自主、自强、多边化及多样化的对外路线总方针中。



这是越南贯穿始终的认知，是基于两国根本和长远利益作出的选择，符合两国人民的共同愿望，对地区乃至全球的和平、稳定、合作与发展具有重要意义。



苏林总书记在中国—东盟人工智能应用合作中心进行参观交流。图自越通社

会见参加“红色研学之旅”活动的越中青年代表时，中共中央总书记、国家主席习近平坚信，两国青年将永远是两国世代相传友谊的继承者。苏林总书记、国家主席希望两国青年继续作为国家建设事业的中坚力量，成为增进越中两党两国友好合作关系的重要桥梁。



苏林强调，加强民间交流，特别是边境地区民众及两国青年一代的往来，对于加深两国民族感情、构建越中关系日益灿烂的未来具有极其重要的纽带作用。



可见，苏林总书记、国家主席一行对中国进行国事访问取得了圆满成功，成果丰硕。这不仅为越南的发展创造了更多重要基础，也将越中关系推向了新的高度。（完）