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越共中央总书记总书记、国家主席苏林及夫人圆满结束对中国进行的国事访问

4月17日，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与越南高级代表团离开广西南宁市启程回国，圆满结束对中国进行的国事访问。苏林一行此次访华是应中共中央总书记、国家主席习近平及夫人的邀请于2026年4月14日至17日进行的。

越共中央总书记总书记、国家主席苏林欢送仪式在南宁东站举行。图自越通社
越共中央总书记总书记、国家主席苏林欢送仪式在南宁东站举行。图自越通社

越通社河内——据越通社特派记者报道，4月17日，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人与越南高级代表团离开广西南宁市启程回国，圆满结束对中国进行的国事访问。苏林一行此次访华是应中共中央总书记、国家主席习近平及夫人的邀请于2026年4月14日至17日进行的。

中共中央委员、中共中央对外联络部部长刘海星，中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任陈刚到南宁东站欢送。

访问期间，苏林与中共中央总书记、国家主席习近平举行了会谈，共同见证了两国多项代表性合作文件的签署，会见了中国全国人大常委会委员长赵乐际、中国全国政协主席王沪宁、国务院总理李强；造访清华大学并发表主旨演讲；考察雄安新区（河北省）；并参观了中国—东盟人工智能（AI）创新合作中心。

值此机会，苏林一行会见了越南驻华外交机构代表及旅华越南人社群代表；会见了援越中国老专家和顾问家属代表；出席了越中友好文艺表演；参观了“中央学舍区”旧址（广西南宁育才学校）；并出席了越中边民大联欢启动仪式等。

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越共中央总书记总书记、国家主席苏林欢送仪式在南宁东站举行。图自越通社

在亲切、友好且坦诚的气氛中，双方领导就各自国情、两党两国关系以及共同关心的国际和地区问题深入、全面地交换了意见。

双方强调，在国际形势复杂交织的背景下，两党两国需紧密团结，增强战略互信，加强政策沟通及贸易、基础设施、能源等领域的互联互通，在新阶段持续深化并提升越中关系水平，为地区及世界的和平、合作与发展做出切实贡献。

双方发表了越南社会主义共和国和中华人民共和国关于在新时期持续深化全面战略合作伙伴关系、推动构建更高水平具有战略意义的越中命运共同体的联合声明。

苏林总书记、国家主席对中国进行国事访问取得了圆满成功。此次访问为发扬越中传统友谊、加快构建具有战略意义的越中命运共同体做出了积极贡献，同时促进地区乃至世界的和平、稳定、发展与繁荣。（完）

越通社
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