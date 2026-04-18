越南成为阿根廷进入东盟及亚太市场的桥梁

越通社河内——越南将继续发挥桥梁纽带作用，助力阿根廷进入广阔的东盟及亚太市场。这是越南驻阿根廷大使吴明月于4月17日在东盟各成员国驻阿根廷大使与阿根廷外交、国际贸易和宗教事务部长巴勃罗·基尔诺举行的工作会议上所强调的内容。



吴明月重申，经济和贸易合作是两国全面伙伴关系的基础。阿根廷是越南在拉丁美洲的第三大贸易伙伴，而越南是阿根廷在全球的第六大贸易伙伴。今年前两个月，双边贸易额达7.14亿美元，其中阿根廷实现贸易顺差3.62亿美元。为了进一步促进经济交流，为两国企业和投资者创造更便利的条件，今年1月，越南和阿根廷已完成关于避免双重征税协定的第一轮谈判。这项重要协定预计将于今年年底签署。



吴明月高度评价2025年12月启动的越南-南方共同市场优惠贸易协定谈判，并感谢阿根廷在实现这一重要进展中的积极作用和支持。该协定一旦签署，将有助于进一步促进越南与南方共同市场成员国之间的贸易和投资往来。作为在南方共同市场中发挥重要作用的成员国，阿根廷将继续成为越南商品进入南美市场的门户。



吴明月认为，越南和阿根廷作为两个沿海国家，在维护和执行国际海洋法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）以及海洋可持续管理方面拥有共同利益，越南希望在国际海事组织和论坛中与阿根廷加强合作、对话，并分享经验和最佳实践。在此基础上，越南建议阿根廷支持越南参加2026年至2035年任期的国际海洋法法庭（ITLOS）法官竞选。



阿根廷外交、国际贸易和宗教事务部副部长费尔南多·布伦高度评价2025年10月举行的越阿政府间经济、贸易和科技合作委员会第八次会议的成果，并强调，阿根廷希望早日与其他东盟国家建立类似的合作机制。阿根廷将与越南密切配合，推动越南-南方共同市场优惠贸易协定谈判在未来早日取得成果。



这是巴勃罗·基尔诺部长自2025年10月上任以来首次会见东盟各国大使。（完）

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