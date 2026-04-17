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黎明兴总理要求定期公开各部委工作进度

4月17日上午，越南政府总理黎明兴在河内主持召开与内务部、民族与宗教部、政府监察署领导的会议，重点讨论2026年初以来任务执行情况和今后重点工作方向。

越南政府总理黎明兴在会上发表讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴在会上发表讲话。图自越通社

越通社河内 ——4月17日上午，越南政府总理黎明兴在河内主持召开与内务部、民族与宗教部、政府监察署领导的会议，重点讨论2026年初以来任务执行情况和今后重点工作方向。

根据会议报告和意见，三个部委在近期均经历了机构组织、职能任务方面的重大调整，同时在国家行政体系及实现两位数增长目标中发挥着重要作用。各部门管理领域相互联通、协同支撑，为稳定发展、夯实基础并实现突破提供重要保障。

黎明兴对三个部委近期所作努力表示肯定，同时也对执行过程中存在的困难和问题表示理解。他强调，在未来发展要求下，尤其是实现两位数增长目标，三部门面临的任务十分艰巨。

黎明兴要求各部委严格、同步、有效落实党、国会和政府的各项决议和指示，确保任务的质量和进度，同时大力创新工作方式，快速、及时且高效处理事务。今后，政府办公厅和政府门户网站将定期公开各部委、机构的工作进展情况。

此外，各部委需优先配置资源用于制度与政策建设，完善机制体制；加强行政改革、分级授权和数字化转型；严格落实削减行政审批流程、投资许可条件以及合规时间和成本的要求，并于4月20日前向政府提交相关方案。同时，注重党建和干部队伍建设，打造政治过硬、业务精通的队伍。

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会议现场。图自越通社

关于具体任务，黎明兴要求内务部在立法工作中转变思维，在强化国家管理效力的同时营造有利发展环境，最大限度动员社会资源；从“事前审批”向“事后监管”转变；克服“管不了就禁止”的思维，确保法律体系透明、统一、可行。该部需继续与各部委和地方配合，推进事业单位特别是教育和医疗领域的重组，同时研究制定吸引和使用人才的政策。此外，要落实行政审批流程数字化、电子结果发放和数据共享利用，提升为民众和企业服务质量，以民众满意度为衡量标准，并做好优抚工作和表彰奖励工作。

对于民族与宗教部，黎明兴要求及时吸收国会代表意见，与相关机构配合完善《信仰与宗教法（修正案）》；提高国家目标项目实施效果；与教育与培训部合作完善少数民族学生和青年政策；研究制定2026—2031年少数民族地区就业、服务发展和劳动力对接计划。同时，加快建成并投入运行民族与宗教数据库，与人口数据库互联互通。

对于政府监察署，黎明兴要求全面落实2026年监察计划，重点关注敏感领域、社会关注事项及易发生腐败、浪费和消极现象的问题；加强科技应用和数字化转型，完善行业数据库系统并与国家数据库对接；推动解决长期积压的项目和问题。同时，在全国范围内完善并推广投诉举报数据库软件，发展在线接待群众模式，继续督促和指导各地彻底解决复杂、长期未决的投诉举报案件等。（完）

越通社
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越南—新纪元

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