越南政府总理黎明兴会见美国企业代表团

越通社河内——4月16日下午，越南政府总理黎明兴在河内会见了以美国-东盟商务理事会（USABC）主席兼首席执行官布莱恩·麦克费特斯（Brian McFeeters）为首、赴越寻找投资合作商机的美国企业代表团。

建交30多年来，特别是越美关系提升为全面战略伙伴关系后，越美双边贸易在规模和质量上都实现了强劲增长。投资方面，美国在对越投资的国家和地区中排名第11位，在越投资项目共1501个，注册资本总额近123亿美元。反之，截至2025年10月31日，越南在美国投资项目共266个，注册资本总额近14亿美元，在越南境外投资的85个国家和地区中排名第6位。贸易方面，2025年截至10月底，双边贸易总额约达1414亿美元。

USABC主席兼首席执行官、美国驻越南大使馆代表及美国企业均高度评价越南经济社会发展成就和投资营商环境，期待在能源、技术创新、金融服务与基金管理、航空航天与汽车、物流与先进制造、医疗与生命科学、食品与农业、消费品、旅游与旅行、创意经济与咨询服务等领域与越南开展投资合作。



美国企业希望越南继续完善法律体制，特别是经营申请条件和行政审批流程，为企业开展投资项目创造更便利条件；推动按照国际标准制定和完善各项规制、标准；发展配套、现代、智慧的基础设施，以及拥有高素质人力资源，为各家企业有效投资经营提供服务。



黎明兴表示，越南正努力实现更快速、更可持续的发展，全面提高人民生活质量，巩固战略自主，同时大力转变增长模式，基于科技创新和数字化转型发展，从广度转向深度，从依赖资源和劳动力转向依靠知识、技术和生产率，充分发挥各经济成分的作用，其中民营经济被确定是国民经济最重要的动力之一。



为实现上述目标，越南主张加强国际一体化，最大限度争取外部资源服务发展目标，实行特殊优惠机制政策，消除障碍和瓶颈，为外国企业在越南有效投资经营创造便利条件。



政府总理黎明兴在会见中发表讲话。图自越通社

黎明兴重申，越南一贯视美国为最重要的合作伙伴之一，并希望推动越美全面战略伙伴关系健康、稳定、可持续发展，致力于两国人民和企业利益，为地区和世界的和平、稳定与繁荣作出贡献。



黎明兴补充说，为了使两国经济、贸易、投资关系在未来更加强劲发展，越南愿为包括美国企业在内的外国企业继续在越南扩大经营、成功投资创造最便利的条件、为两国人民和企业带来切实利益、为双边关系和越南发展目标作出贡献。



黎明兴在分享越南重大政策方向时表示，越南正加快改革进程，大力推进完善法律框架和体制，改善投资营商环境，使其日益畅通、透明、高效。他说，在此过程中，越南将以开放态度倾听包括美国企业在内的企业界的意见。



黎明兴建议USABC和美国企业继续发挥其作用和影响力，传递越南的合作善意和努力，客观地发声，真实地反映越南经济实践，推动两国早日达成对等、公平、平衡的贸易协定，美方早日承认越南完全市场经济地位，并早日将越南从出口限制国家名单中移除。



关于双边关系中的科技合作这个新支柱，越南欢迎并重视美国的技术，愿为有能力的美国电信企业接触市场创造条件，以研究投资、转让技术和在越南发展电信基础设施、5G、海底光缆，同时确保国家安全，遵守越南法律法规。



黎明兴表示，今年2月，越南科技部已向星链服务越南有限责任公司颁发无线电频率及卫星通信终端设备使用许可证，并建议美国企业加强与越南企业的合作，进行技术转让，特别是核心技术，支持越南更好地融入地区和全球价值链。（完）