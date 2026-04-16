越南与意大利防务合作取得新进展

越通社罗马——据越通社驻罗马记者报道，4月14日下午，越南驻意大利共和国国防武官办事处成立仪式隆重举行。出席仪式的有越共中央委员、国防部副部长阮文贤上将，外交部副部长邓黄江，越南驻意大利大使阮芳英，意大利国防部情报与网络安全副司令吉安安德烈亚·布尔德里尼少将，以及各国驻意大利国防武官。

在越南驻意大利国防武官办事处成立仪式上，阮文贤上将发表讲话强调了越南独立、自主、和平、友好、合作与发展的外交政策。其中，越南人民军在双边和多边层面不断推进国际融入与防务外交，取得了许多切实成果。



据阮文贤上将介绍，越南军队不仅积极参与联合国维和行动，还主动为非传统安全、人道主义援助、抢险救灾、战后重建等领域作出贡献，为维护地区和世界的和平稳定环境作出了努力。正因如此，防务外交日益彰显其作为国家外交重要支柱之一的作用，为巩固战略互信、提升越南的地位和威望做出贡献。



在此背景下，自1973年建立、2013年提升为战略伙伴关系的越意关系继续全面积极发展。两国保持高层代表团互访、年度防务政策对话，并推动在培训、海军、网络安全及国防工业等多个重要领域的合作。



值得注意的是，越南驻意大利国防武官办事处的成立不仅标志着双边防务合作的新发展，也有助于增进了解、深化两国战略伙伴关系。阮文贤上将还表示，希望意大利国防部为越南驻意大利国防武官办事处执行任务创造便利条件，促进两国双边防务合作。



意大利国防部情报与网络安全副司令吉安安德烈亚·布尔德里尼少将表示，近年来，越意防务合作关系持续按照已签署的合作文件和协议，在务实、高效的方向上得到巩固和加强，在高层代表团互访、磋商对话、国防装备等领域成果显著。布尔德里尼少将表示，未来两国国防部将继续推进战后重建合作，近期重点是排雷。意大利国防部对越南驻罗马国防武官办事处的成立感到高兴并表示欢迎，认为这是今后推动和深化越意战略伙伴关系的重要桥梁。



越南驻意大利国防武官阮段玉大校则感谢越意两国国防部领导在推动越南驻罗马国防武官办事处成立过程中给予的关心。同时，阮段玉大校承诺将发扬高度负责精神，发挥能力，努力履行参谋职能，开展军事外交活动，以增进相互了解、建立互信，推动两国国防部之间的友好、合作关系，并积极履行越南驻意大利外交代表机构的对外任务，为巩固、发展和深化越意战略伙伴关系作出贡献。（完）