☕️越通社新闻下午茶（2026.4.16）

越通社河内——·应越南越共中央总书记、国家主席苏林及夫人的邀请，韩国总统李在明（Lee Jae-myung）及夫人将于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问。全文
·越通社特派记者报道，结束在北京的各项活动后，4月16日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人率越南高级代表团离开北京，乘坐高铁前往南宁市进行工作访问。全文
·4月16日上午，越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财通电话。黄循财对黎明兴当选2026-2031年任期越南政府总理表示祝贺，并希望与黎明兴总理密切合作，共同推动越新全面战略伙伴关系强劲、务实、高效发展。全文
·4月15日下午，越南政府副总理胡国勇在河内与民族与宗教部就2026年初几个月任务落实情况和今后工作方向举行工作会议。全文
·4月16日，越南政府副总理胡国勇在政府驻地主持召开了国家打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞行为指导委员会第34次会议。全文
·4月15日，在《信息技术扩展协定》(ITA2，以下简称《协定》）参与方委员会非正式会议框架内，委员会主席向各成员通报了越南决定启动加入《协定》谈判进程的消息。全文
·值此陪同越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对中国进行国事访问之际，4月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉前往中关村科技园参观交流。全文
·越南工贸部国内市场管理与开发局4月15日发布第1088/TTTN-XD文件通知下调汽油、油及航空燃料等的税费。全文
·胡志明市正按照研发、生产与物流的功能分工进行发展空间规划，为更深度参与半导体价值链奠定基础。
·全球贸易的深刻变革正带来挑战，要求企业界努力及时适应日益碎片化且更难预测的投资营商环境。尽管如此，许多外资企业评估认为，越南凭借其具备优势的投资目的地，仍然是全球供应链中稳定的一环。
·据越南工贸部国外市场发展局消息，在越南国会主席陈青敏对意大利进行正式访问期间，越南工贸部与意大利外交与国际合作部共同举行了越意经济合作联合委员会第十次会议。全文
·4月16日，嘉莱省人民委员会办公室表示，该省领导已决定批准由EMI投资股份公司、仁和1号风电股份公司及仁和2号能源股份公司组成的联合体作为实施仁和1号、1A号、2号太阳能发电厂项目及仁和3号风电发电场项目的投资方。上述四个项目总投资资金近万亿越盾，总装机容量达230兆瓦，位于伊亚勒乡及诸普赫乡部分区域。全文
·4月16日上午，越南工贸部在河内隆重举行2026年越南国家品牌周开幕式及以“新纪元下的越南国家品牌”为主题的国家品牌论坛。全文（完）