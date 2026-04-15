☕️越通社新闻下午茶（2026.4.15）

越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平举行会谈。图自越通社

越通社河内——·越通社特派记者报道，4月15日上午，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平在北京人民大会堂为越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林举行隆重的欢迎仪式。欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。阅读全文

·据越通社特派记者报道，在4月14日至17日对中国进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于4月15日与中共中央总书记、国家主席习近平共同见证了两国各部委、地方之间多项合作文件的签署。阅读全文

·据越通社特派记者报道，在陪同越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，苏林夫人吴芳璃与4月154日参观了位于北京的宋庆龄青少年科技文化交流中心。该中心是宋庆龄基金会下属的四个中心之一。阅读全文

·14日，在越南与中国两国党和政府领导及有关部门代表的见证下，双方企业互相交换了10项合作谅解备忘录（MoU），涵盖多个领域。阅读全文

·4月15日上午，越南政府总理、2026-2031年任期中央竞赛奖励委员会主席黎明兴主持召开委员会第一次会议，部署今后的重点任务。阅读全文

越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团于当地时间4月15日上午离开首都罗马，圆满结束对意大利共和国的正式访问。图自越通社

·据越通社特派记者报道，越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团于当地时间4月15日上午圆满结束对意大利共和国的正式访问，离开首都罗马，启程前往土耳其出席各国议会联盟第152届大会（IPU-152）并开展部分双边活动。阅读全文

·越通社特派记者报道，访问意大利期间，当地时间4月14日下午，越南国会主席陈青敏在意大利众议院驻地与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳（Lorenzo Fontana）举行会谈。阅读全文

·继续第一次会议议程，4月14日下午，越南国会常务委员会审议通过关于成立同奈省10个坊的决议，就设立中央直辖市同奈市提出意见，同时通过成立同奈市人民法院和人民检察院的原则。国会副主席阮克定主持会议。阅读全文

·越通社驻香港记者报道，4月14日，在中国香港特别行政区，越南与香港签署了刑事司法协助协定，标志着双方在该领域合作的新里程碑。阅读全文

河内还剑湖。图自越通社

·河内市刚刚被英国城市文化杂志《Time Out》列入2026年全球50个最有趣、最宜居和最具探索价值的城市名单，排名第25位，继续巩固了越南首都日益增强的旅游吸引力。阅读全文

·值此2026年高棉族同胞传统新年（Chol Chhnam Thmey）之际，永隆省举办了多项热烈、富有传统文化特色的活动，吸引了广大民众参与，有助于加强民族团结精神。阅读全文

·在当今的信息洪流中，有一些信息流并非旨在提供知识、阐明真相、传播美好价值和服务公众，而是故意扰乱人心。近期，出现了不少关于党和国家领导人、原领导人健康状况、私生活的虚假谣言，或是关于机构调整、政策变动的信息，这些都被有目的地散布开来。直面事实、对照现实，可以清楚地看到，这不仅仅是缺乏诚实，更是一种对社会信任的“偷袭”。阅读全文

庆和省南部地区在发展风电项目方面具有巨大优势。图自越通社

·在中东地缘政治局势错综复杂、风险不断积聚的背景下，全球能源安全正面临前所未有的挑战。对于像越南这样开放程度高且正处于深度转型期中的经济体而言，这些影响不仅是间接威胁，更直接渗透到日常经济社会生活之中。如何在应对燃料价格攀升压力的同时保持增长势头，已成为决策者亟待解决的迫切战略难题。阅读全文

·随着全国范围内行政区划调整方案的部署（从63个省级单位合并为34个），越南各省市开启了全新的发展格局。这种规模效应带来了更丰厚的资源储备，并为各经济部门拓展了战略空间。其中，旅游业脱颖而出，成为集中体现资源、文化及区域联动优势的核心领域，充分彰显重构发展空间布局所带来的显著成效。

·近年来，宣光省旅游业保持良好增长势头。其中，按照越共中央政治局关于科技、创新和数字化转型的第57号决议精神推进的数字化转型正逐步走进现实生活，成为推动旅游业发展的重要动力。

·4月14日，在胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）与胡志明市发展商业股份银行（HDBank）联合举办的高层投资论坛框架下，胡志明市国际金融中心四大战略支柱之一——金融科技中心（Fintech Hub）正式亮相。（完）