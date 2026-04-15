越南与中国香港签署刑事司法协助协定

越通社香港——越通社驻香港记者报道，4月14日，在中国香港特别行政区，越南与香港签署了刑事司法协助协定，标志着双方在该领域合作的新里程碑。



越南最高人民检察院副检察长陈海军与香港特别行政区保安局局长邓炳强代表双方签署协定。



协定经批准后，将成为双方司法机关相互提供协助、有效打击各类犯罪特别是跨国组织犯罪的重要法律工具。



香港保安局局长邓炳强在签署仪式上表示，香港和越南都是积极参与全球打击犯罪斗争的伙伴。香港一直不断努力加强国际执法能力。该协定的签署也体现了香港与越南在法律合作方面的重要进展，同时突显了香港在“一国两制”框架下的地位。



越南最高人民检察院副检察长陈海军在接受越通社记者采访时表示，在当前深度融入国际的背景下，越港签署刑事司法协助协定是双方既具有法律意义又具有非常重要现实合作意义的一步。协定为双方职能部门在调查、取证和处理涉外刑事案件中更有效协调提供了重要法律基础。此外，协定有助于提高打击犯罪特别是跨国犯罪、高科技犯罪的效率，同时更好保护双方公民和组织的合法权益。陈海军副检察长表示，协定的签署体现了越南加强刑事司法国际合作的坚定承诺，同时有助于巩固越港合作关系，为双方投资、经营、贸易和交流发展创造有利环境。

签署仪式前，陈海军礼节性拜会了香港保安局局长邓炳强。会见中，双方肯定了签署协定的意义和重要性，认为这将有助于进一步巩固越南与香港的合作。



同日下午，陈海军与香港特别行政区政府律政司司长林定国举行了工作会谈。双方就越南与香港总体合作关系以及越南最高人民检察院与中国最高人民检察院、香港律政司之间的合作交换了意见，并就越港刑事司法协助工作的成果进行了交流。双方一致同意继续开展各项活动以加强双边合作关系，其中强调需尽快完成各自国内程序以使刑事司法协助协定生效。双方提出了提高刑事司法协助活动执行效率的措施；开展双方检察官、公诉人在培训、经验分享和相互了解方面的合作。



此前，4月13日，工作代表团走访了越南驻香港及澳门总领事馆。会见中，越南总领事黎德幸向代表团通报了在这两个特别行政区生活和工作的越南人情况。陈海军就工作代表团的工作议程内容进行了交流，重点是签署越港刑事司法协助协定。



继香港的各项活动之后，越南代表团将前往中国澳门特别行政区进行工作访问，与澳门检察院、保安司及司法机构进行工作交流。（完）