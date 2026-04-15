☀️越通社早安咖啡（2026.4.15）

越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃及越南高级代表团走访越南驻中国大使馆。图自越通社

越通社河内——·据越通社特派记者报道，在对中国进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人吴芳璃及越南高级代表团于4月14日晚走访了越南驻中国大使馆，会见了驻华代表机构干部和越南人社群。阅读全文



·正在对中国进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林于4月14日会见了中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。阅读全文



·当地时间4月14日上午，在对意大利共和国进行正式访问期间，越南国会主席陈青敏在罗马会见了联合国粮食及农业组织（FAO）总干事屈冬玉。阅读全文



越共中央总书记、国家主席苏林在中国清华大学发表演讲。图自越通社

·在越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团于4月14日至17日对中国进行国事访问框架下，4月14日下午，中国教育部与越南教育与培训部联合举办了越中高等教育、科技与创新合作论坛。苏林出席并在清华大学发表了施政演讲。阅读全文



·据越通社特派记者报道，正在对意大利进行正式访问的越南国会主席陈青敏于当地时间4月14日上午会见了意大利重建共产党总书记莫里齐奥·阿塞博（Maurizio Acerbo）。阅读全文



·越南国会主席陈青敏在对意大利共和国进行正式访问期间，于当地时间4月14日上午在首都罗马会见了意越友好议员小组主席基亚拉·格里鲍多（Chiara Gribaudo）。阅读全文



·当地时间4月14日下午，正在对意大利进行正式访问期间的越南国会主席陈青敏在首都罗马总统府会见了意大利总统塞尔焦·马塔雷拉(Sergio Mattarella)。阅读全文



·在对意大利进行正式访问期间，当地时间4月14日下午，越南国会主席陈青敏在首都罗马会见了意大利参议院副议长莉西亚·罗祖利（Licia Ronzulli）。阅读全文



·在对意大利进行正式访问期间，当地时间4月14日中午，越南国会主席陈青敏和夫人阮氏清娥及越南高级代表团会见了越南驻意大利大使馆干部、工作人员及旅意越南人社群。阅读全文

胡志明市普明寺举行法会，庆祝柬埔寨、老挝和泰国传统新年。图自越通社

·值此老挝传统新年（Bun Pi May）和柬埔寨传统新年（Chol Chhnam Thmey）来临之际，越共中央总书记、国家主席苏林等越南领导人分别向老挝和柬埔寨领导人致贺信和赠送花篮。阅读全文



·在亚太地区安全环境复杂演变的背景下，日本重视发展与越南的全面战略伙伴关系，以促进地区和世界的和平与繁荣。这是日本驻越南大使馆新闻文化中心主任、一等秘书兼川若菜（Kanikawa Wakana）在谈及日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）的外交政策时所作的评价。



·同塔省人民委员会已颁布关于欧盟委员会（EC）针对打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的建议的实施计划，其核心目标是彻底解决存在的问题，与全国携手在2026年内解除“黄牌”警告。



·在越共中央政治局关于推动科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议提出全面革新紧迫要求的背景下，金融银行业正加速数字化转型，并取得了初步显著成果。数亿份客户档案得到清理，近1.55亿份客户档案完成生物识别认证，数百万笔高风险交易得到及时预警等。这表明数字化努力不仅停留在速度层面，更致力于提升行业透明度和安全性。



·近日，在捷克越南文化艺术协会的支持下，培育贤才中心（HITA）正式揭牌。此次活动不仅标志着一种新型教育模式的诞生，也为在欧洲的越裔青年一代在培养智慧、人格及本领方面开辟了富有意义的新方向。



·越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议（80-NQ/TW）强调了将文化置于与经济、政治、社会同等重要地位的观点，同时确定了保护和弘扬与当代生活相关的遗产价值的任务。（完）