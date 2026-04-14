时政

越南领导人致信祝贺老挝和柬埔寨传统新年

值此老挝传统新年（Bun Pi May）和柬埔寨传统新年（Chol Chhnam Thmey）来临之际，越共中央总书记、国家主席苏林等越南领导人分别向老挝和柬埔寨领导人致贺信和赠送花篮。

胡志明市普明寺举行法会，庆祝柬埔寨、老挝和泰国传统新年。图自越通社
胡志明市普明寺举行法会，庆祝柬埔寨、老挝和泰国传统新年。图自越通社

越通社河内——值此老挝传统新年（Bun Pi May）和柬埔寨传统新年（Chol Chhnam Thmey）来临之际，越共中央总书记、国家主席苏林等越南领导人分别向老挝和柬埔寨领导人致贺信和赠送花篮。

越共中央总书记、国家主席苏林向老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦•西苏里，柬埔寨国王诺罗敦•西哈莫尼，柬埔寨人民党主席洪森致贺信并赠送花篮；越南政府总理黎明兴向老挝政府总理宋赛·西潘敦和柬埔寨王国首相洪玛奈致贺信和赠送花篮；越南国会主席陈青敏向老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉和柬埔寨参议院主席洪森及柬埔寨国会主席昆索·达莉致贺信和赠送花篮；越共中央书记处常务书记陈锦秀已向老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰和柬埔寨人民党副主席、人民党中央常务委员会主席赛冲致贺信和赠送花篮。

vnanet-le-hoi-tet-co-truyen-campuchia-lao-thai-lan-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-chum-anh-8694951-1.jpg
浴佛仪式。图自越通社

在致老挝领导人的贺信中，越南领导人表示高兴地看到越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系不断得到巩固，日益深入、务实和有效发展。特别是，两国于2025年补充“战略对接”内涵是重要里程碑，为两党两国关系指明长期方向，为造福人民、维护地区和平稳定发展奠定坚实基础。同时重申，越南始终重视并将继续与老挝密切配合，有效落实高层协议，推动经济、贸易、投资、基础设施互联互通、教育培训和民间交流等关键领域的合作，以及不断培育、维护和发扬两个民族之间忠贞、纯洁、罕见的关系。

在致柬埔寨王国领导人的贺信中，越南领导人对柬埔寨国家和人民在过去所取得的巨大成就表示祝贺，并相信在诺罗敦·西哈莫尼国王的英明统治和由洪森主席引领的柬埔寨人民党的正确路线下，柬埔寨人民党2023-2028年纲领和柬埔寨政府第一阶段五角战略将胜利实施，为柬埔寨人民带来切实利益。关于两国关系，越南领导人相信，凭借在双方高层互访和接触中取得的成果，特别是越共中央总书记苏林对柬埔寨进行国事访问以及于2026年2月共同主持越共中央政治局与柬埔寨人民党中央常委会会晤以及越柬老三党最高领导人会晤的成果，将得到双方积极落实，为巩固和深化两党两国“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系作出贡献，致力于各自国家人民的切实利益，以及为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。

值此机会，越南外交部长黎怀忠分别向老挝政府副总理、外交部长通沙万•丰威汉，老挝人民革命党中央委员、对外联络部部长本勒和柬埔寨副首相、外交与国际合作部大臣布拉索昆致贺信。（完）

本雷特媚寺全景。

茶荣省举行高棉族传统新年庆典

在高棉族传统新年（ Chôl Chnam Thmây ）缤纷绚丽的节日氛围中，茶荣省高棉族同胞以充满喜悦的心情迎接新年，展现出团结精神和发展的渴望。各项传统礼仪仍被庄严地传承与举行，社区凝聚力进一步增强，人民群众的物质生活和精神生活水平日益提升。

越通社
#老挝传统新年 #柬埔寨传统新年 #越共中央总书记、国家主席苏林 #致贺信 #赠送花篮
关注 VietnamPlus

相关新闻

金瓯省委副书记、省人民议会主席范文晓走访慰问高棉族同胞并致以新年祝福。图自越通社

高棉族传统新年：越南各族人民的文化色彩

传统新年（Chôl Chnăm Thmây）是高棉族同胞一年中的最大节日，不仅标志着新旧交替的时刻，更是文化特色和社区凝聚力精神的生动象体现。在喜迎2026年高棉族传统新年（于4月14日至16日举行）的欢乐气氛中，党和国家的深切关怀再次证明了高棉族同胞在民族大团结中的地位，为建设繁荣富强的国家作出了贡献。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林和夫人在北京首都国际机场的欢迎仪式。图自越通社

中国媒体：期待中越命运共同体建设再启新篇

越通社驻北京记者报道，值此越共中央总书记、国家主席苏林访华之际，环球时报14日发表题为“期待中越命运共同体建设再启新篇”的社评，认为在两党两国最高领导人的战略引领下，中越全面战略合作向更高质量、更深层次发展，双方加快构建具有战略意义的中越命运共同体，为地区稳定与发展注入更强劲动力。

土耳其驻越南大使柯汉·克米克。土耳其驻越南大使馆供图

土耳其大使：加强越土合作，促进和平与可持续发展

越南是土耳其在东南亚地区的重要合作伙伴。自1978年建交以来，两国在友谊、团结与相互尊重的基础上，深耕并发展了成效显著的合作关系。议会合作构成了两国伙伴关系的生命支柱，并取得了长足进展。

在华越侨和留学生在北京首都国际机场迎接越共中央总书记、国家主席苏林及夫人。图自越通社

苏林总书记、国家主席访华具有重要而深远的战略意义

越共中央总书记、国家主席苏林访华，其中包括到访广西，具有重要而深远的战略意义。此访既是中越两党两国“同志加兄弟”传统友谊的传承与升华，也是双方巩固高层战略互信、凝聚发展共识、推动构建具有战略意义的中越命运共同体的重大举措。

中国人民大学国际关系学院教授崔守军接受越通社驻北京记者的采访。图自越通社

苏林访华之行：为越中务实合作注入新动力

越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行的国事访问具有重要战略意义，同时在地区和国际形势复杂多变的背景下为两国开辟了诸多新的合作空间。这是中国人民大学国际关系学院教授崔守军在接受越通社驻北京记者采访时作出的评价。

越南国会副主席、国会发展科技、创新和数字化转型指导委员会主任阮鸿延发表讲话。图自越南社会主义共和国国会门户网站

建设数字国会并完善科技体制

4月13日下午，越南国会副主席、国会发展科技、创新和数字化转型指导委员会主任阮鸿延主持召开了关于健全指导委员会并部署2026年任务的会议。

越共中央组织部部长阮维玉向黎德蔡上将颁发决定。图自越通社

黎德泰上将担任清化省委书记

越共中央委员、中央军委委员、国防部副部长、第十六届国会清化省国会代表团团长黎德泰上将不再参加中央军委。政治局决定调动、分工并指派黎德泰参加省委员会和常委会并担任2025-2030年任期清化省委书记。

2025年4月14日，越共中央总书记苏林与中共中央总书记、国家主席习近平在欢迎习近平对越南进行国事访问的国家级招待会上合影。图自越通社

越中关系：贸易增长的新动力

自1950年1月18日建交以来，越中关系全面发展，其中贸易是突出亮点。中国是越南最大的贸易伙伴之一，同时在越南的供应链和商品销售中扮演重要角色，越南也是中国在东盟的重要贸易伙伴。越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行的国事访问有望为双边贸易开辟新机遇，注入可持续发展动力。