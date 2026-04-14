土耳其大使：加强越土合作，促进和平与可持续发展

越通社河内——应各国议会联盟主席图利娅·阿克松、秘书长马丁·纯贡的邀请，越南国会主席陈青敏夫妇率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展系列双边活动。



值此机会，土耳其驻越南大使柯汉·克米克（Korhan Kemik）接受了越南通讯社记者的采访。



土耳其驻越南大使柯汉·克米克表示，各国议会联盟第152届大会是一场规模宏大的盛会，预计将有来自各国的2300多名代表参会。90多位国家议会议长和副议长也将齐聚伊斯坦布尔。



选择伊斯坦布尔作为主办地具有特殊意义。伊斯坦布尔地处各大洲、多元文化与思想交汇的十字路口，完美契合了本届大会所倡导的对话、共处与相互理解的核心精神。



IPU大会的主题为“孕育希望，保障和平，为子孙后代维护正义”。这一主题反映了当下的紧迫需求，并呼吁各国议会采取切实行动。在此背景下，一般性辩论有望成为各国议会交换观点、凝聚力量的平台，同时还将通过有关核心问题的一系列决议。



关于越南与土耳其的关系，柯汉·克米克指出，土方愿意进一步深化与越南的合作，共同努力为促进和平与可持续发展，造福两国人民奠定坚实基础。越南国会主席陈青敏及越南高级代表团此次访问，将为进一步巩固两国关系提供宝贵机会。



越南是土耳其在东南亚地区的重要合作伙伴。自1978年建交以来，两国在友谊、团结与相互尊重的基础上，深耕并发展了成效显著的合作关系。议会合作构成了两国伙伴关系的生命支柱，并取得了长足进展。



两国议会往来与坚实的经济联系相辅相成。越南目前已成为土耳其在东南亚的第二大贸易伙伴，而土耳其则是越南在该地区国家中最大的投资伙伴，充分证明了双方经济关系的深度与成熟度。



两国在旅游、农业、清真产业、可再生能源、稀土矿产、基础设施与物流，以及科学技术和数字化等一系列战略领域仍有广阔的合作空间。



土耳其大使重申，双方已采取具体措施，不断拉近两国人民的距离。土耳其放宽对越南公民的签证手续，以及土耳其航空（Turkish Airlines）增加伊斯坦布尔往返河内与胡志明市的航班频次，为民间交流开辟新路径，进一步深化两国的人文交流。（完）

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