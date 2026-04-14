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越南国会主席陈青敏会见联合国粮农组织总干事屈冬玉

在对意大利共和国进行正式访问期间，越南国会主席陈青敏于当地时间4月14日上午在罗马会见了联合国粮食及农业组织（FAO）总干事屈冬玉。

越南国会主席陈青敏向联合国粮农组织总干事屈冬玉赠送《越南国会80周年》一书。图自越通社
越南国会主席陈青敏向联合国粮农组织总干事屈冬玉赠送《越南国会80周年》一书。图自越通社

越通社罗马——在对意大利共和国进行正式访问期间，越南国会主席陈青敏于当地时间4月14日上午在罗马会见了联合国粮食及农业组织（FAO）总干事屈冬玉。

会见中，陈青敏表示，越南始终将 FAO 视为农业与农村发展领域最重要的伙伴之一。他欢迎 FAO 与越南各部门及地方开展的合作项目，包括粮食、食品体系转型，在九龙江三角洲实施的“到2030年可持续发展100 万公顷优质低碳水稻”项目。

陈青敏通报称，越南已确立新的增长模式，提高经济竞争力，以科学技术、创新和数字化转型为主要动力；同时介绍了越南在保障粮食安全方面的努力。他强调，越南始终推动可持续农业模式及粮食、食品体系转型，并建议 FAO 协调支持越南的这些努力。

关于未来合作方向，陈青敏建议 FAO 支持越南推进农业结构重组，向提高附加值、绿色、可持续、智能化及应对气候变化的方向发展；推动食品体系转型，特别是防控人畜共患疾病，并加强农业数字化转型。

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双方代表合影。图自越通社

FAO 总干事屈冬玉对越南显著的经济社会发展成就表示祝贺。他认为，在越共中央总书记、国家主席苏林及包括陈青敏主席在内的越南领导人的英明领导下，越南已真正“腾飞”并必将取得更大发展。他建议越南继续分享经验，向更多国家和地区推广现有的典型发展模式。

屈冬玉重申，FAO 始终将越南视为地区内的重要合作伙伴，并高度评价越南在农业领域的领导作用。他对越南在非洲开展的“三方合作”模式及越南的“一乡一品”（OCOP）国家计划表示欢迎，同时愿继续推动与越南在可持续粮食食品体系转型、绿色农业及适应气候变化等优先领域的合作。

陈青敏与屈冬玉一致同意，越南与 FAO 将继续加强协作，发挥现有合作计划与项目的实效，同时扩大在可持续农业、创新、粮食食品体系转型等领域的合作，从而为保障地区及世界粮食安全与可持续发展做出贡献。（完）


越通社
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