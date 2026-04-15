中共中央总书记、国家主席习近平主持仪式欢迎越共中央总书记、国家主席苏林访华

中共中央总书记、国家主席习近平和夫人热情欢迎越共中央总书记、国家主席苏林和夫人。图自越通社

越通社北京——据越通社特派记者报道，应中共中央总书记、国家主席习近平和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。



4月15日上午，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团的正式仪式在人民大会堂按国家元首最高规格隆重举行。中共中央总书记、国家主席习近平和夫人主持欢迎仪式。



越共中央总书记、国家主席苏林和夫人的车队驶入人民大会堂。中共中央总书记、国家主席习近平和夫人热情欢迎苏林和夫人。



习近平与苏林一同登上检阅台。军乐队奏越中两国国歌，鸣礼炮21响。

为迎接越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对中国进行国事访问，中方举行隆重欢迎仪式中的21响礼炮鸣放环节。图自越通社

习近平与苏林检阅中国人民解放军仪仗队。随后，习近平与苏林走过军乐队，并向手持旗帜、鲜花挥舞欢迎的少年儿童挥手致意。随后，双方在两国国旗、党旗前合影。

习近平与苏林检阅中国人民解放军仪仗队。图自越通社

欢迎仪式结束后，习近平率领的中国高级代表团与苏林率领的越南高级代表团举行会谈。



近期，越中关系保持积极发展势头，取得明显、相对全面的进展。双方政治互信得到巩固和加强，继续发挥战略定向作用，引领双边关系在各领域发展。各级别特别是高层代表团互访和交流活跃。外交、国防安全等领域的合作取得实质性进展和印记。



双方在各领域特别是经济、贸易、投资方面的务实合作保持强劲发展势头，成为两国关系的亮点。越南连续10年保持中国在东盟最大贸易伙伴的地位。中国多年来是越南最大的贸易伙伴。民间交流、教育、文化、旅游、地方合作活跃。双方在多边机制中也保持良好协调与配合。



此访是提升战略对接水平、为两党两国关系确立新高度的非常重要契机。两党两国最高领导人将共同确定经贸、投资、旅游、供应链、产业链、教育培训、科技等领域合作的新方向和新突破，共同努力实现各自国家的发展目标和愿望。（完）