经济

推动越中经济合作关系发展

14日，在越南与中国两国党和政府领导及有关部门代表的见证下，双方企业互相交换了10项合作谅解备忘录（MoU），涵盖多个领域。

越南与中国企业互相交换合作谅解备忘录。图片来源：越通社
越南与中国企业互相交换合作谅解备忘录。图片来源：越通社

越通社北京——据越通社驻北京记者报道，在越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问的庄重氛围中，4月14日，越南财政部与越南驻华大使馆联合在大使馆驻地举行越中企业合作谅解备忘录交换仪式。这一重要活动有助于推动两国经济合作关系发展，进一步深化越中全面战略合作伙伴关系。

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将；外交部部长黎怀忠以及越南各部委领导出席仪式。

在两国党和政府领导及有关部门代表的见证下，双方企业互相交换了10项合作谅解备忘录（MoU），涵盖多个领域，包括：越南铁路及城市轨道交通发展；国际铁路联运与物流投资合作； 越中游客互访合作；拓展商品在香港、新加坡和印度等市场的销售网络；先进技术在室内设计与施工中的应用合作；提升航空维修能力及飞机座椅生产与贸易合作；在越南低效土地上发展“超级芦苇”的战略合作；企业治理数字化转型；信息技术系统解决方案合作；以及与中国商用飞机有限责任公司（COMAC）关于飞机租赁融资安排的意向书等。

近年来，越中两国在经济、贸易、投资和旅游等领域的合作持续向好，成为双边合作的亮点。在贸易方面，2025年中国是越南最大贸易伙伴，而越南是中国第四大贸易伙伴，双边贸易额达2564亿美元，同比增长24.8%。2026年前两个月，这一良好增长势头得以延续，贸易额达429亿美元，同比增长36.9%。在投资方面，2025年中国是越南第二大投资来源地，注册资本达59.6亿美元，同比增长20.4%，在新批项目数量方面位居首位；2026年前两个月继续保持较高水平，达8.075亿美元。在旅游方面，2025年中国是越南最大客源市场，赴越游客人数达528万人次，同比增长41%；2026年前两个月超过92万人次。（完）

越通社
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