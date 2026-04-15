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越南国会副主席阮氏红会见美国-东盟商务理事会高级代表团

4月15日下午，越南国会副主席阮氏红在国会大厦会见了美国-东盟商务理事会（US-ABC）高级代表团。

越南国会副主席阮氏红会见美国-东盟商务理事会高级代表团。图自越通社
越南国会副主席阮氏红会见美国-东盟商务理事会高级代表团。图自越通社

越通社河内4月15日——4月15日下午，越南国会副主席阮氏红在国会大厦会见了美国-东盟商务理事会（US-ABC）高级代表团。

阮氏红副主席强调，越南始终将美国视为头等重要合作伙伴之一，同时高度评价美国一贯支持一个“强大、独立与繁荣”的越南。阮氏红对美国企业界，特别是美国-东盟商务理事会的有效运作表示赞赏，将其视为推动越南共同经济目标与优先事项的可靠伙伴及重要资源。

越南国会副主席希望进一步推动两国关系发展，使其与越美全面战略伙伴关系相匹配，造福两国人民和企业，并为地区及世界的和平、稳定与繁荣作出积极贡献。

美国-东盟商务理事会主席兼首席执行官布赖恩·麦克费特斯（Brian McFeeters）强调此次会谈是双方探讨合作潜力、明确相关体制、法律及新出台政策的良好契机，有助于化解美国投资者的障碍与难题。

布赖恩相信，在越南国会、政府与企业界共同努力及时解决体制性障碍的精神下，越南必将实现跨越式发展，迈入强劲、可持续和高质量发展的新阶段。

会见中，美国-东盟商务理事会成员企业代表就越南投资经营领域之的体制与政策相关内容交换了意见。

美国企业代表高度评价越南的合作潜力和投资环境，并就完善体制、为外国投资者及企业创造便利条件、削减行政审批手续、确保国内法律体系的统一性、透明性与稳定性等方面提出了多项具体建议。

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越南国会副主席阮氏红会见美国-东盟商务理事会高级代表团。图自越通社

国会副主席阮氏红强调，越南国会始终大力支持发展越美关系，造福两国人民和企业；努力构建便利、稳定、透明的法律框架和政策，为包括美国企业在内的外国企业在越南开展营商活动、扩大运营规模及长期发展创造条件。

国会副主席建议美国-东盟商务理事会及成员企业继续关注并扩大对越投资，涵盖多个领域，特别是针对人力资源、基础设施等战略突破领域，并优先发展科学技术、创新协作与数字化转型；保障能源安全；加强与越南企业的合作，开展技术转让（尤其是核心技术），从而助力越南更深层次地参与并融入地区及全球价值链。

阮氏红副主席希望美国-东盟商务理事会及美国企业凭借自身影响力，与越南同行，共同帮助越南成功举办2027年APEC峰会，为越南继续扩大市场开放、引进投资、技术转让以及提升经济竞争力创造动力。（完）

越通社
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