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高棉传统新年气氛欢乐温馨

值此2026年高棉族同胞传统新年（Chol Chhnam Thmey）之际，永隆省举办了多项热烈、富有传统文化特色的活动，吸引了广大民众参与，有助于加强民族团结精神。

庆祝2026年传统新年的民族青年文化节上的文艺表演节目。图自越通社
庆祝2026年传统新年的民族青年文化节上的文艺表演节目。图自越通社

越通社永隆——值此2026年高棉族同胞传统新年（Chol Chhnam Thmey）之际，永隆省举办了多项热烈、富有传统文化特色的活动，吸引了广大民众参与，有助于加强民族团结精神。

在茶昆村嘉洁新寺，永隆省团省委常委会、永隆省越南青年联合会秘书处举办了庆祝2026年传统新年的民族青年文化节。组委会向茶昆村贫困青年家庭赠送了20份慰问品，并向品学兼优的困难少儿颁发了20份奖学金。

民族青年文化节在欢乐、振奋的气氛中举行，演出了富有南部高棉族同胞文化特色的文艺节目，并进行了多项民间游戏，如跳袋、推棍、跳绳等。众多青少年兴致勃勃地参与体验活动，当地居民也积极响应，共同营造了新年前夕的热闹氛围。

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高棉青少年儿童参加民族青年文化节框架下的游戏。图自越通社

茶昆村的石金惠女士表示，春节期间有团员、青年来组织有益的娱乐活动。今年的过年气氛比往年更热闹，在人们到寺庙等待新年的时刻举行文艺娱乐活动，显得格外欢腾和兴奋。

永隆省团省委常务副书记、省越南青年联合会主席阮青雅表示，近期，各级团委、协会重视并有效开展了少数民族地区的青年工作。多项社会保障、经济发展、基础设施建设、文体活动组织的支持计划得以实施，有助于提高民众的物质和精神生活水平。

庆祝传统新年的民族青年文化节不仅是迎新年活动，更是弘扬传统文化价值、加强全民族大团结的契机，同时展现了青年在连接社区文化价值中的作用。未来，团省委常委会将指导各基层团委继续推进宣传教育、政治思想工作；主动向党委、政府建言献策，发现、培养、选拔民族干部；动员青年积极守护和弘扬文化特色，为建设新农村、文明都市贡献力量。

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永隆省妇女联合会举行了社区包柱形粽子活动。图自越通社

同日，在茶昆村新寺，永隆省妇女联合会举行了社区包柱形粽子活动，庆祝军民节暨传统新年。从清晨起，众多妇女会员、民众及武装力量干部战士就聚集在一起，在热烈、温暖的气氛中共同准备原料、包粽子。许多到寺庙的民众一边举行迎新年仪式，一边参与帮忙，共同营造了团圆、情谊深浓的氛围。

永隆省妇女联合会副主席阮氏红花表示，社区包粽子活动调动了干部战士、会员、妇女及当地民众的积极参与。该活动旨在弘扬社区的团结、紧密精神，同时共同关怀政策家庭、困难民族妇女。当天，约700条柱形粽子被包裹并赠送，有助于维护传统饮食文化之美，并在社区中传播分享精神。

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永隆省妇女联合会举行的社区包柱形粽子活动吸引多人参加。图自越通社

借此机会，茶昆乡团委成立了“茶昆乡青年参与保护与弘扬高棉族民族文化特色俱乐部”，为青年维护民族语言、文字、舞蹈艺术及传统文化价值创造了平台。

Chol Chhnam Thmey是高棉族同胞的传统新年，今年于2026年4月14日至16日举行，共三天。这是高棉族同胞表达对祖先、神灵感恩之情的时刻，同时祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登。在地方政府的关怀下，近日来已举办多项关爱同胞过年的活动，在各村寨营造了欢乐、振奋的气氛。春节期间的各项活动不仅营造了热闹的氛围，还有助于巩固军民团结关系，发挥全民族大团结的力量。（完）

越通社
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