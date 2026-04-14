芹苴市军民同庆高棉族传统新年 多项惠民工程意义深远

越通社芹苴市——4月12日晚，芹苴市军事指挥部在安宁乡土木Tum Núp寺举行“2026年军民同庆高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）”活动总结仪式，进一步密切军民团结，关照高棉族同胞在传统新年期间的精神与物质生活。



芹苴市人民委员会副主席阮文启指出，“2026年军民同庆高棉族传统新年”活动体现了政治体系对高棉族同胞生活的深切关怀。这不仅是一项文化活动，更是民族、宗教政策具体化的体现，有助于提升同胞的物质与精神生活，增强军队与人民之间血肉相连的紧密联系，夯实“民心阵势”。各级党组织、政府和团体将继续贯彻落实民族与宗教政策，把该活动与新农村建设、文明城市建设以及国家目标项目相结合。各地和相关部门需重视保护和弘扬高棉族优秀传统文化，并与旅游发展相结合；特别要关注教育培训和职业技能培养，为群众创造可持续生计。

高棉族传统舞蹈表演。图片来源：越通社

芹苴市军事指挥部副政委阮文甘大校表示，2026年军民同庆高棉族传统新年总经费超过180亿越盾，已实施一系列切实有效的民生工程，如安装140盏太阳能路灯，新建3座农村交通桥梁，并对安宁乡、蛇逢乡和庆和坊60多公里道路进行清理和维修。这些工作显著改善了村寨面貌，进一步巩固了军民团结关系。



社会保障工作成为今年“军民春节”活动的一大亮点，共为贫困户和特别困难家庭新建238间“大团结屋”。期间，组委会向住房困难家庭赠送“大团结屋”（由市军事指挥部和祖国阵线芹苴市委员会动员建设）；向高棉族寺庙住持、优抚对象和贫困户赠送慰问品；向克服困难、学习成绩优异的高棉族学生发放奖学金和自行车；向学校赠送电视机等。

向当地迎难而上的优秀生颁发助学金。图片来源：越通社

“2026年军民同庆高棉族传统新年活动”不仅彰显了党组织、政府及武装力量对高棉族同胞的深切关怀，也有助于巩固全民大团结，激发民族地区各乡、坊不断发展振兴的动力。（完）