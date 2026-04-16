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越共中央总书记、国家主席苏林及夫人离开北京赴南宁市参访

越通社特派记者报道，结束在北京的各项活动后，4月16日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人率越南高级代表团离开北京，乘坐高铁前往南宁市进行工作访问。

越共中央总书记苏林一行欢送仪式在北京西站举行。图自越通社
越共中央总书记苏林一行欢送仪式在北京西站举行。图自越通社

越通社河内——越通社特派记者报道，结束在北京的各项活动后，4月16日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人率越南高级代表团离开北京，乘坐高铁前往广西南宁市参访。

中共中央对外联络部部长刘建超，中央对外联络部副部长陈洲以及中国驻越南大使何炜及夫人陪同苏林总书记一行访问南宁市。

在高铁列车上，中国铁路部门领导向苏林简要汇报了中国铁路产业的发展情况。据汇报，截至2026年初，中国铁路投入运营的总里程已达16.5万公里。其中，高速铁路里程约5.4万公里，位居世界第一，占全球高铁总里程的70%以上。

苏林对中国高铁网络的发展进程表示赞赏，并指出中国高铁不仅拥有世界最长的里程，且也是全球应用最广泛的系统，预期在不久的将来仍将保持强劲的拓展势头。苏林希望两国继续加强包括铁路在内的交通基础设施互联互通合作，以促进绿色发展和国家经济增长。

苏林强调了在高速铁路领域中与中国开展合作的重要性。苏林建议中国铁路部门领导及相关企业分享经验并提供支持，参与越南各重大铁路项目的建设及技术转让过程中。

近日，在对谅山省越中铁路对接与合作落实情况进行实地考察时，苏林总书记强调，越中铁路领域的合作既是需求又是机遇。

苏林申明，如果能够执行到位、管理得当，这将成为十分务实的合作空间，有助于降低物流成本、缩短运输时间、促进边境贸易与经济发展，同时也有利于提高通关能力、缓解陆路口岸拥堵，并将越南连接至亚欧铁路运输网，从而实现国际运输线路的多样化，不仅将持续加强区域经济联系，还将增强区域经济互联互通，提升越南在亚洲供应链中的地位。（完）

越通社
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