中国媒体广泛报道越共中央总书记、国家主席苏林与中国领导人会谈会见活动

越通社北京—— 据越通社驻中国记者报道，4月15日，中国各大电视台、通讯社、网站及主流报纸如央视、新华社、人民网等均积极、突出地报道了越共中央总书记、国家主席苏林与中国领导人的会谈会见活动。

新华网突出报道苏林总书记与中国领导人的会谈会见活动。（屏幕截图）





新华社报道称，中共中央总书记、国家主席习近平在4月15日上午与苏林总书记、国家主席会谈时表示，相信在以苏林同志为首的越共中央坚强领导下，越南必将坚定走好社会主义道路，朝着建党建国“两个一百年”奋斗目标砥砺奋进。无论国际形势如何变化，中方始终将越南作为周边外交优先方向，愿同越方秉持初心、赓续友谊，团结协作、相互支持，继续按照“六个更”总体目标。





《中国日报》报道苏林总书记访华。（屏幕截图）

《中国日报》报道，会谈中，习近平总书记强调，双方要充分发挥党际渠道的特殊作用，密切高层交往，巩固政治互信，用好外交、国防、公安“3+3”战略对话机制。



据人民网报道，在习近平总书记、国家主席与苏林总书记、国家主席共同会见参加“红色研学之旅”的中越青年代表时，习近平强调，青年是推动社会发展进步的有生力量，也是中越两党两国事业薪火相传的接棒人，因此希望两国青年守望相助，让中越“同志加兄弟”的深厚情谊焕发青春光彩。



谈及苏林与国务院总理李强的会见时，央视、新华社援引李强总理的话表示，中方愿同越方深化发展战略对接，加快推进铁路、高速公路、智慧口岸等基础设施互联互通，推动双边贸易投资扩围提质，在人工智能、新能源、关键矿产等领域打造更多合作亮点。中方愿同越方共同设计好“中越旅游合作年”系列活动。



中国媒体报道称，在苏林与中国全国人大常委会委员长赵乐际会见时，赵乐际评价两国总书记、国家主席的会谈真诚、友好、成果丰硕，为中越关系发展指明了方向。双方要落实好两党两国最高领导人重要共识，巩固战略互信，加快发展战略对接，推动构建具有战略意义的中越命运共同体走深走实。（完）