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越南政府副总理范氏清茶会见日本Erex集团董事长兼总经理本名均

16日下午，越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶在会见日本Erex集团董事长兼总经理本名均时表示，希望Erex集团继续为越南与日本经济发展作出积极贡献。

越南政府副总理范氏清茶与日本Erex集团董事长兼总经理本名均。图自VGP
越南政府副总理范氏清茶与日本Erex集团董事长兼总经理本名均。图自VGP

越通社河内——16日下午，越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶在会见日本Erex集团董事长兼总经理本名均（Honna Hitoshi）时表示，希望Erex集团继续为越南与日本经济发展作出积极贡献。

范氏清茶高度评价越南内务部与日本Erex集团自2022年起联合开展的干部培训计划，旨在提升越南干部队伍尤其是基层干部、青年公务员及女干部的公共管理能力。她表示，通过该计划，越南派遣了近300名地方领导干部和工作人员赴日学习研修。培训结束后，这一队伍在基层充分发挥能力，约60%的年轻干部被提拔至更高岗位，显示出计划的效果。

范氏清茶强调，像与Erex集团这样务实的国际合作项目有助于提高干部队伍的素质，满足新阶段的发展要求。

本名均祝贺越南顺利完成国家领导班子换届及新一届政府产生，高度评价越南政府近期的治理努力。他表示，Erex集团愿继续与越南在高素质人才培养中并肩同行。

本名均强调，人力资源培训是具有长期意义的活动，是可持续发展的重要基础。Erex将继续维持并扩大各项合作计划，为越南经济社会发展作出切实贡献。（完）

越通社
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