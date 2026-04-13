黎明兴总理：务必着手消减营商限制条件

越通社河内——4月13日下午，越南政府总理黎明兴主持召开政府常务会议，讨论根据中央第18号结论落实改革、削减行政审批程序、不必要的经营限制、减少有条件的经营行业及行政审批事项分级审批的措施和方案。
据悉，目前越南全国附条件的经营行业198个及经营许可条件4603个。由于不合适的、不必要的法规和条件，将导致增加合规成本、造成壁垒，甚至给企业带来困难。
黎明兴在会议上总结讲话中强调，需立即着手工作，特别是根据政府落实中央关于2026-2030年五年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资的第18-KL/TW号结论的任务组。
黎明兴表示，中央第18号结论明确提出了为实现两位数增长目标的任务组，其中包括有助于改善营商环境、减少民众和企业合规时间和成本的任务组。
黎明兴指出，不用等到第二季度末，而必须在4月20日前，各部委行业要向政府常务和政府提出削减、改革行政审批程序、经营限制、附条件经营行业的方案。同时，政府办公厅、司法部负责汇总、审查，并在4月份内提请政府通过该方案。
黎明兴责成司法部、公安部、内务部、政府办公厅主动提出属于各部委管理领域的行政审批程序、经营限制的削减、简化内容，以及需要大力应用新技术、数字化转型以方便民众和企业的内容。
各部部长必须直接指导仔细审查属于本部权限解决的行政审批程序，以进行简化、削减和分级审批。同时削减当前198个有条件经营行业目录和4603项经营限制，让民众和企业易懂、易做、易行。
关于行政审批事项分级审批，黎明兴指示，继续核查、评估中央向省级分权、省级向基层分权的内容，以及认真执行第18号结论。（完）
越南政府总理范明政: 整合是为了让国有资产能够得到最好的管理和发展
1月6日下午，越南政府总理、政府关于越共十二届中央委员会《关于继续朝着精干、高效方向推进政治体系组织机构革新和重组的第18号决议(18-NQ/TW)》执行情况总结指导委员会主任范明政主持召开了指导委员会第八次会议。