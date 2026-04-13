黎明兴总理：务必着手消减营商限制条件

越通社河内——4月13日下午，越南政府总理黎明兴主持召开政府常务会议，讨论根据中央第18号结论落实改革、削减行政审批程序、不必要的经营限制、减少有条件的经营行业及行政审批事项分级审批的措施和方案。



据悉，目前越南全国附条件的经营行业198个及经营许可条件4603个。由于不合适的、不必要的法规和条件，将导致增加合规成本、造成壁垒，甚至给企业带来困难。



黎明兴在会议上总结讲话中强调，需立即着手工作，特别是根据政府落实中央关于2026-2030年五年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资的第18-KL/TW号结论的任务组。



黎明兴表示，中央第18号结论明确提出了为实现两位数增长目标的任务组，其中包括有助于改善营商环境、减少民众和企业合规时间和成本的任务组。



黎明兴指出，不用等到第二季度末，而必须在4月20日前，各部委行业要向政府常务和政府提出削减、改革行政审批程序、经营限制、附条件经营行业的方案。同时，政府办公厅、司法部负责汇总、审查，并在4月份内提请政府通过该方案。



会议现场。图自越通社

黎明兴责成司法部、公安部、内务部、政府办公厅主动提出属于各部委管理领域的行政审批程序、经营限制的削减、简化内容，以及需要大力应用新技术、数字化转型以方便民众和企业的内容。



各部部长必须直接指导仔细审查属于本部权限解决的行政审批程序，以进行简化、削减和分级审批。同时削减当前198个有条件经营行业目录和4603项经营限制，让民众和企业易懂、易做、易行。



关于行政审批事项分级审批，黎明兴指示，继续核查、评估中央向省级分权、省级向基层分权的内容，以及认真执行第18号结论。（完）