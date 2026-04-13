时政

黎明兴总理：务必着手消减营商限制条件

4月13日下午，越南政府总理黎明兴主持召开政府常务会议，讨论根据中央第18号结论落实改革、削减行政审批程序、不必要的经营限制、减少有条件的经营行业及行政审批事项分级审批的措施和方案。

政府总理黎明兴在会议上发言。图自越通社
政府总理黎明兴在会议上发言。图自越通社

越通社河内——4月13日下午，越南政府总理黎明兴主持召开政府常务会议，讨论根据中央第18号结论落实改革、削减行政审批程序、不必要的经营限制、减少有条件的经营行业及行政审批事项分级审批的措施和方案。

据悉，目前越南全国附条件的经营行业198个及经营许可条件4603个。由于不合适的、不必要的法规和条件，将导致增加合规成本、造成壁垒，甚至给企业带来困难。

黎明兴在会议上总结讲话中强调，需立即着手工作，特别是根据政府落实中央关于2026-2030年五年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资的第18-KL/TW号结论的任务组。

黎明兴表示，中央第18号结论明确提出了为实现两位数增长目标的任务组，其中包括有助于改善营商环境、减少民众和企业合规时间和成本的任务组。

黎明兴指出，不用等到第二季度末，而必须在4月20日前，各部委行业要向政府常务和政府提出削减、改革行政审批程序、经营限制、附条件经营行业的方案。同时，政府办公厅、司法部负责汇总、审查，并在4月份内提请政府通过该方案。

vnanet-thu-tuong-chu-tri-cuoc-hop-ve-cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-8698534.jpg
会议现场。图自越通社

黎明兴责成司法部、公安部、内务部、政府办公厅主动提出属于各部委管理领域的行政审批程序、经营限制的削减、简化内容，以及需要大力应用新技术、数字化转型以方便民众和企业的内容。

各部部长必须直接指导仔细审查属于本部权限解决的行政审批程序，以进行简化、削减和分级审批。同时削减当前198个有条件经营行业目录和4603项经营限制，让民众和企业易懂、易做、易行。

关于行政审批事项分级审批，黎明兴指示，继续核查、评估中央向省级分权、省级向基层分权的内容，以及认真执行第18号结论。（完）

越通社
#越南政府总理黎明兴 #政府常务会议 #消减 #营商限制条件 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

2025年新闻业数字化转型格局：全国33家媒体机构达到优秀水平

2025年新闻业数字化转型格局：全国33家媒体机构达到优秀水平

文化体育旅游部新闻司近日公布了2025年新闻业数字化转型成熟度评估结果。根据第18号决议（截至2025年11月生效），经过重组和精简后，全国共有778家媒体机构，其中177家接受了评估。结果显示，33家媒体机构达到优秀水平，57家达到良好水平，31家达到中等水平，9家达到合格水平，47家达到较差水平。

更多

国会主席陈青敏参观米兰市Antica Trattoria della Pesa餐厅。图自越通社

国会主席陈青敏参观胡志明主席在米兰市的纪念地

越通社特派记者报道，在对意大利进行正式访问期间，当地时间4月13日上午，越南国会主席陈青敏与夫人阮氏清娥参观了位于米兰市的Antica Trattoria della Pesa餐厅，这里保存着胡志明主席于20世纪30年代在海外活动时期的印记。

会议现场。图自越通社

贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议：聚焦2026-2030年五年经济社会发展计划

在13日上午举行的研究、学习、贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议上，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅就越共十四届中央委员会4月2日发布关于2026-2030年5年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资与实现“两位数”增长目标的第18-KL/TW号结论作了专题报告。

见面会现场。图自越通社

越南与斯洛伐克民间联系日益密切

12日晚，越南-斯洛伐克友好协会与越南友好组织联合会在河内举行亲切见面会，欢迎正在对越南进行正式访问的斯洛伐克政府高级代表团。热爱斯洛伐克国土人情的越南各界人士代表参加了见面会。

越南国会主席陈青敏。图自越通社

越南在各国议会联盟中发挥主动、积极、负责任作用

应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动。