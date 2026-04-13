越南与斯洛伐克发表关于建立两国战略伙伴关系的联合声明

越通社河内——应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国政府总理罗贝尔特·菲佐（Robert Fico）4月12日至14日对越南进行正式访问。值此机会，两国发表了关于建立越斯战略伙伴关系的联合声明。主要内容如下：



自1950年建立外交关系以来，越南与斯洛伐克在互信、平等、相互尊重的基础上，建立了传统友好和多领域合作关系，为两国人民带来利益。



建立战略伙伴关系旨在将两国关系提升至新高度，巩固现有合作机制，同时寻求新途径，以在双边和多边层面进一步深化两国合作关系。



越南政府总理黎明兴与斯洛伐克总理罗伯特·菲佐会谈场景。图自越通社

在战略伙伴关系框架内，双方一致同意加强以下领域的合作：



关于政治-外交，双方重申高层互访在巩固传统友谊和推动务实合作中的重要作用；一致同意加强各级代表团交流和各级政治对话；研究建立各部委和地方之间新的合作机制；加强所有渠道的接触，包括越南共产党、政府、国会及地方机构与斯洛伐克各机构、组织之间的接触；保持两国外交部定期政治磋商，作为审视合作及交流双边、地区和国际问题的主要机制；重申对多边主义的承诺，强调联合国的中心作用、尊重国际法以及以和平方式解决争端的原则；加强在地区和国际场合上的协调；确认维护各海域和大洋的和平、稳定、安全及航行与飞越自由的重要性；在1982年《联合国海洋法公约》基础上以和平方式解决争端；确认全面落实《东海各方行为宣言》的重要性，并对制定符合国际法的《东海行为准则》进程表示欢迎。



关于经济、贸易与投资，双方确定经济、贸易与投资合作是双边关系的重要支柱，一致同意在现有双边、多边协定及两国经济互补性的基础上继续深化合作；同时确保开放、公平、透明和非歧视的营商环境。提升越斯政府间经济合作委员会的作用和运作效率；一致同意为私人投资创造便利条件，加强在共同关心领域的合作，如汽车工业、电子、交通运输、能源、绿色技术、制药、机械制造等领域；重申支持有效落实《越南-欧盟自由贸易协定》，推动批准《越南-欧盟投资保护协定》，并加强欧盟与东盟之间的贸易联系。



关于国防与安全，双方一致同意加强代表团互访、军训合作、军事教育、联合国维和行动、排雷及应对非传统安全挑战。双方扩大在网络安全、打击网络犯罪、跨国有组织犯罪方面的合作，并通过国际刑警组织、东盟警察组织等渠道交流信息。



关于科技与改革创新，双方一致同意推动数字化转型、数字经济发展、科学研究和技术转让领域的合作；加强科技领域管理和政策制定的经验交流。



关于教育培训，双方推动各教育机构和研究院所之间的合作；加强专家、学生和教师的交流；在半导体、人工智能、机器人、自动化和数据科学等新技术领域开展培训和研究项目；鼓励参与欧盟的伊拉斯谟+（ERASMUS+）等计划。



关于文化、体育与旅游，双方加强文化、艺术、体育交流；推动旅游合作并创造出行便利，其中考虑就公务护照免签协定进行谈判。



越南政府总理黎明兴与斯洛伐克总理罗伯特·菲佐共同见证越南原子能研究院与斯洛伐克核电站研究所签署合作备忘录。图自越通社

关于劳务，双方推动符合市场条件和各自国家法律的劳务供应合作；提高2008年劳务合作谅解备忘录的执行效率，并考虑谈判社会保障协定。



关于农业，双方加强农产品加工、食品安全、植物检疫、水资源管理以及农业技术应用等领域的合作。



关于环境与气候变化，双方推动合作以实现净零排放目标；实现能源来源多样化，发展可持续能源，加强循环经济、废物管理和绿色技术合作。



关于医疗卫生，双方加强人力资源培训合作、专业经验交流，发展康复、水疗和医疗旅游等领域。



关于法律与司法，双方探讨签署新的法律与司法领域谅解备忘录以取代2014年所签署文件的可能性。



关于地方合作与民间交流，双方推动各地方之间的合作，促进建立新的合作机制；欢迎胡志明市与科希策市之间的合作；加强在斯洛伐克的越南人社区的联系，推动两国人民之间的交流。



双方责成两国外交部协调相关部委制定共同行动计划，以有效落实上述各项目标。（完）



