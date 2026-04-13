越共中央总书记、国家主席苏林会见俄罗斯国家近卫军总司令维克多·佐洛托夫

越通社河内——4月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了来访的俄罗斯国家近卫军总司令维克多·佐洛托夫（Viktor Zolotov）。



苏林表示，越南始终珍视与俄罗斯的传统友谊和全面战略伙伴关系，并对两国各机构在不同层级保持经常性接触和交流，以推动各具体领域的合作，为巩固两国关系做出贡献感到高兴。



在世界和地区形势快速复杂演变的背景下，苏林建议双方继续加强互动交流、互换信息、分享经验，以开展有效合作，服务各自国家的建设、保卫和发展事业，并为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。苏林重申，越南始终欢迎并鼓励双方在各自有需求、有优势且符合新时期发展方向和优先的领域加强合作。



越共中央总书记、国家主席苏林与俄罗斯俄罗斯国家近卫军总司令维克多·佐洛托夫。图自越通社

维克多·佐洛托夫对苏林作为俄罗斯国家近卫军与越南各职能机构合作关系的奠基人予以高度评价，同时感谢苏林历来给予的关注和支持，并为两国及两国职能机构之间的合作关系不断得到巩固创造条件。



双方肯定，越俄合作正在多个领域展开，两国安全机构之间的合作始终是双边合作的重要核心和支柱；对越南公安部与俄罗斯国家近卫军之间的合作以及两国在安全领域的合作成果，包括双方有效落实2022年8月签署的合作协议表示欢迎；支持两个机构将合作领域扩展到维护安全秩序、反恐、重点工程保护等领域；高度评价在访问框架内签署的《2026-2028年联合行动计划》，并将其视为两个机构合作的重要法律基础。（完）

