越南举重运动员黎文功夺得2026年亚洲-大洋洲残疾人举重锦标赛银牌

越通社河内——在泰国曼谷举行的2026年亚洲—大洋洲残疾人举重锦标赛（4月7日至12日）上，运动员黎文功在男子49公斤级比赛中以163公斤的成绩夺得银牌，继续彰显其强劲实力。 今年亚洲-大洋洲残疾人举重锦标赛汇聚了来自23个国家和地区的249名运动员，成为2026年本地区最重要的残疾人体育赛事之一。



在黎文功参赛的项目中，金牌由印度尼西亚运动员阿卜杜勒·哈迪（Abdul Hadi）以179公斤的成绩夺得，而哈萨克斯坦运动员叶尔博拉特·卡里巴伊（Yerbolat Karibay）以157公斤的成绩获得铜牌。



尽管已进入职业生涯后期，黎文功仍保持着稳定的状态和令人敬佩的比赛风范。这枚银牌对于积分累积、面向2026年亚洲残疾人运动会和2028年残奥会等重大目标具有重要意义。



出生于河静省的黎文功被誉为越南残疾人体育的象征。他曾在2016年里约残奥会上夺得金牌，创造历史。这是越南残疾人体育代表团在残奥会赛场上获得的首枚金牌。此后，他又在2020年东京残奥会上获得银牌，并在2024年巴黎残奥会上获得铜牌。2025年，他被法国青年和体育部授予金质奖章，这是授予在体育领域作出贡献并传播人文价值个人的一项崇高荣誉。（完）



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