阮氏映圆夺得马尔代夫海洋人游泳赛冠军

越通社河内——越南前泳坛名将阮氏映圆在2026年马尔代夫海洋人（Oceanman Maldives 2026）游泳赛中夺得10公里项目的冠军。



在从4月10日至11日举行的马尔代夫海洋人游泳赛中，阮氏映圆参加了10公里、2公里及团队接力等多个项目的角逐。在10公里项目中，她表现惊人，以2小时30分22秒的成绩与一名男运动员同时抵达终点。



除了10公里项目的冠军外，阮氏映圆还摘得2公里项目的金牌、30-39岁女子组第一名以及女子团体第一名。



Oceanman是在全球多个地区（包括欧洲、拉丁美洲和亚太地区）举行的系列国际公开水域游泳比赛。2026年马尔代夫海洋人游泳赛吸引了来自40个国家和地区的532名运动员参赛。



30岁的阮氏映圆是越南体育史上的传奇游泳女将，也是最成功的游泳运动员。她职业生涯共获得过25枚东南亚运动会（SEA Games）金牌、1枚亚洲锦赛银牌、1枚亚洲锦赛铜牌、2枚亚运会（Asiad）铜牌、青年奥林匹克运动会金牌、世界军人运动会金牌和世界杯银牌等殊荣。在越南国内赛场，她曾斩获数十枚金牌并多次打破国家纪录。



自2020年东京奥运会归来后，阮氏映圆决定退出国家队。此后，她为孩子们教授游泳，并参加各类游泳接力赛及跑步赛。（完）

越通社