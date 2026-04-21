苏林总书记、国家主席：河静省要激发发展愿景 奋力实现快速可持续增长

越通社河静—— 4月21日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团与河静省委常委会就越共十四大决议、越共河静省第20次代表大会决议、中央各项战略决议和重点任务落实情况以及河静省今后发展战略任务和方向召开工作会议。



充分发挥潜力和优势



据越共中央委员、河静省委书记阮维林作的报告，在重新建省近35年后，河静省已强劲发展。2020-2025年阶段，地区生产总值（GRDP） 年均增长6.4%，仅2025年就达近8.8%。特别是2026年第一季度，增长率达12.42%，位居全国之首，为实现两位数增长开辟了空间。人民生活不断得到改善，贫困户比例大幅下降，达2.1%。



今后，河静省将集中实施关于落实越共十四大决议、中央政治局9项核心决议及越共河静省第20次代表大会决议的行动计划；最大限度地发挥河静省潜力和竞争优势，将河静发展成为生态工业-能源中心和国际物流中心，迈向文化-创意城市发展模式，维持10%以上的增长率，力争到2030年基本保障地方财政预算平衡。



苏林在会上发表总结讲话时强调，河静省拥有诸多优势，因此该省必须具备新的发展思维，采取更果断、更具突破性的行动，将优势转化为可持续增长的动力。河静省需要集中精力，激发发展渴望，抓住机遇，克服挑战，并下定决心在下一阶段内实现快速且可持续增长目标。



实现快速、全面、可持续发展目标



苏林要求河静省继续有选择性地吸引投资项目，优先发展基础工业、高科技及清洁能源；同时发展绿色经济、数字经济、海洋经济等；提升物流服务质量，努力成为区域的贸易纽带；集中对战略性基础设施进行投资，提高公共投资的效率。



越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

河静省需继续完善两级地方政府模式，树立“敢想敢干”的干部队伍；大力改善投资环境，加快行政改革和数字化转型进程；发展生态化、现代化、数字化的农业，结合新农村建设、乡村经济及社区旅游的发展，为人民创造可持续的生计机会。



苏林总书记、国家主席要求将文化社会发展和河静人建设置于基础地位，将其作为快速且可持续发展的内生动力；弘扬“地灵人杰”传统，将文化转化为发展资源；注重提升全面教育质量，发展优质人力资源，对贫困地区及边境地区提供特别关注，保障人民健康和社会民生，提高人民生活质量和幸福，为贫困者和弱势群体提供援助。



他强调，要巩固国防安全，维护稳定安全的环境，牢牢捍卫主权，重视“保护土地、保护森林、保护人民、保护文化特色”，建设稳固的全民国防体系、人民安全体系和牢固的民心基础，扩大对外关系。



河静省需建设廉洁强大党部，在党建和政治体系建设中发挥先锋模范作用，革新领导方式，推行精简、高效的两级地方政府模式，提高干部工作质量，为人民服务，坚决反腐败、反消极与反浪费，做到无禁区、无例外，满足新发展阶段的要求。



苏林相信凭着本领、智慧和奋斗渴望，河静省党部、政府和人民将继续团结、创新，实现快速、全面、可持续发展，为全国共同发展事业作出应有贡献。（完）