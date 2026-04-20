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清明：一场穿越千年的心灵仪式 弘扬孝道文化继承传统美德

听众们！在充满变动的现代生活中，传统价值观始终是将人们与根源紧密联系的纽带。“饮水思源”的道德理念——作为民族文化的重要基石依然被一代又一代传承下去。值此清明节之际，请各位聆听关于在当今生活中坚守孝道的故事。

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在发展的旅程中，文化始终是精神支柱，既是社会的目标，也是动力。这种精神在越共中央政治局关于发展越南文化的80-NQ/TW号决中得到了进一步肯定，其方向是培养富有仁爱、情义并懂得回归根源的越南人。


在现代洪流中，像“饮水思源”这样的传统价值仍在稳固地被守护和传递。因此，作为一种悠久的文化习俗，清明节在培养孝心、传承美德、连接各代人之间的情感方面仍具有重要作用。

越通社
#饮水思源 #清明

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历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。

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一周要闻：越共十四大筹备工作就绪

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