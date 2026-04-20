清明：一场穿越千年的心灵仪式 弘扬孝道文化继承传统美德

在发展的旅程中，文化始终是精神支柱，既是社会的目标，也是动力。这种精神在越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中得到了进一步肯定，其方向是培养富有仁爱、情义并懂得回归根源的越南人。



在现代洪流中，像“饮水思源”这样的传统价值仍在稳固地被守护和传递。因此，作为一种悠久的文化习俗，清明节在培养孝心、传承美德、连接各代人之间的情感方面仍具有重要作用。