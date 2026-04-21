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越南与联合国工发组织公布新国家合作计划

4月20日，越南政府与联合国工业发展组织（UNIDO）在河内宣布启动新的越南-联合国工业发展组织国家合作方案，标志着双方在加强长期、稳固合作关系、推动越南工业实现全面和可持续发展方面迈出了重要一步。

财政部副部长陈国方与联合国工业发展组织总干事格尔德·米勒签署国家合作计划文件。图自《越南财政时报》
财政部副部长陈国方与联合国工业发展组织总干事格尔德·米勒签署国家合作计划文件。图自《越南财政时报》

越通社河内——4月20日，越南政府与联合国工业发展组织（UNIDO）在河内宣布启动新的越南-联合国工业发展组织国家合作方案，标志着双方在加强长期、稳固合作关系、推动越南工业实现全面和可持续发展方面迈出了重要一步。

联合国工业发展组织总干事格尔德·穆勒（Gerd Müller）在活动上表示，联合国工业发展组织与越南已合作超过四十年，从单个项目发展到结合政策咨询、技术支持和投资动员的综合解决方案组合。双方今后将继续协调，以发展现代、有竞争力和可持续的工业。

通过新的合作计划，联合国工业发展组织将支持越南推动工业朝着绿色、循环和包容的方向转型，从而增加国内附加值并提高竞争力。

越南财政部副部长陈国方表示，该计划符合越南经济社会发展战略，有助于支持到2030年成为中高收入国家、到2045年成为高收入国家以及到2050年实现净零排放的目标。

2025-2028年越南-联合国工业发展组织国家合作计划预算预计为7200万美元，聚焦三大优先领域：向绿色工业和循环经济转型；提升工业竞争力和发展可持续价值链；加强工业政策、机构能力和伙伴关系。

自1978年以来，联合国工业发展组织已与越南合作实施了170多个项目，涉及中小企业发展、能源效率、清洁生产和可持续供应链等领域。在新计划框架下，双方合作继续扩大，特别是在农产品加工工业以及稻米、茶叶等潜力价值链的发展方面。（完）

越通社
#联合国工业发展组织 #越南 #工业发展 越南
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