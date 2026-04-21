韩国总统李在明与夫人抵达河内开始对越南进行国事访问

应越共中央总书记、国家主席苏林和夫人邀请，韩国总统李在明（Lee Jae Myung）和夫人将于4月21日至24日对越南进行国事访问。值此机会，越南驻韩国大使武胡就此次访问的意义及双边合作潜力接受了越通社驻韩国记者的采访。