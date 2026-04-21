韩国总统李在明与夫人抵达河内开始对越南进行国事访问

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机动警察——守护万家安宁及社会稳定的钢铁盾牌
机动警察是人民公安的核心武装力量，主要承担维护国家安全、保障社会治安秩序的重要职责。凭借专业化装备，这支队伍被誉为打击恐怖活动、暴乱及严重犯罪的“钢铁盾牌”，为社会各项活动和国家发展营造安全稳定的环境。
波克朗加莱塔：庆和省占婆建筑的历史印记
国家级特别建筑艺术遗迹波克朗加莱塔（庆和省）始建于13世纪末，供奉为发展水利灌溉体系作出重要贡献的波克朗加莱国王。
草洲岛——在浩瀚海域中苏醒的“绿色明珠”
在广治省以东海域，这座在战争年代曾被称为“钢铁之岛”的岛屿，如今展现出截然不同的面貌：更加葱郁、更加宁静。
走进顺化国学高中：古都中心的百年古典建筑地标
这所拥有百余年历史的学校，以其古朴典雅之美，在一代又一代学子心中留下深刻印记，也成为市民和游客来到顺化时的必访之地。
越共中央总书记、国家主席苏林走访中国—东盟国家人工智能应用合作中心
在对中国进行国事访问期间，2026年4月17日上午，在南宁市，越共中央总书记、国家主席苏林，中央书记处常务书记陈锦绣等越南高级代表团前往中国—东盟国家人工智能（AI）应用合作中心参观考察。
同塔省应用现代科技：无人机、摄像头助力森林防火
同塔省全省森林土地面积超过7740公顷。目前正值旱季，天气炎热，各渠道、沟渠水位下降或干涸，存在森林火灾风险。面对这一情况，各森林业主已主动采取多项森林防火措施，其中大力应用现代技术和设备，从早、从远检查、监测森林火灾风险。
龙八亚麻纺织村：越南苗族传统工艺保护与社会保障的典范
在河江高原之上，宣光省龙八乡的苗族妇女日复一日地努力将传统亚麻纺织技艺转变为独具特色且实用性强的文化产品。
中共中央总书记、国家主席习近平与越共中央总书记、国家主席苏林举行会谈
2026年4月15日上午，在北京人民大会堂，中国共产党总书记、国家主席习近平及夫人主持仪式，欢迎越南共产党总书记、国家主席苏林及夫人对华进行国事访问。欢迎仪式按照最高规格的国家元首礼遇进行。其后，双方举行了会谈。
越南国会主席陈清敏与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈
在对意大利共和国进行正式访期间，越南国会主席陈清敏在首都罗马的众议院总部与意大利众议院议长洛伦佐·丰塔纳举行会谈。
第一季度越南全国发电量768.6亿千瓦时
2026年第一季度，全国发电量达到768.6亿千瓦时（同比增长6.6%）。其中，水电为160.9亿千瓦时（占20.9%），燃煤火电为405.8亿千瓦时（占52.8%），燃气轮机发电为54亿千瓦时（占7%），可再生能源为118亿千瓦时（占15.4%），电力进口为29.2亿千瓦时（占3.8%）。
越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人抵达北京，开始对中国进行国事访问
越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人及越南高级代表团于2026年4月14日上午抵达首都北京，开始应中共中央总书记、国家主席习近平和夫人邀请对中国进行为期三天（2026年4月14日至17日）的国事访问。
顺化：安定宫——东西方建筑风格交融的印记
安定宫始建于1917年，原有建筑10座，如今较为完好保留的仅有3座，分别是正门、中立亭和启祥楼等。其中启祥楼呈现出欧式城堡风貌，矗立于顺化古都之中。
激活越南北部古石道绿色旅游发展潜力
帕维古石道（Pavie）曾是连接莱州省与老街省的重要交通动脉，于20世纪初设计修建。
探访安江 品尝独特石榴粽风味
来到安江七山地区，游客不仅为壮丽的自然风光所吸引，更被当地独具特色的饮食文化所打动，其中石榴粽（Kà tum）尤为代表。
国会主席陈青敏拜会教皇利奥十四世
2026年4月11日下午（当地时间），在梵蒂冈宗座宫，越南国会主席陈青敏拜会了教皇利奥十四世。
广义省：大鱼湖红树林——原始迷人的“绿色之肺”
位于广义省顺福村的大鱼湖红树林面积超过100公顷。来到这里，游客将在向导带领下乘船参观榄李林，体验原始迷人的大自然生活。
北宁省：永严寺木版价值与世长存
位于越南北宁省的永严寺目前保存着3050块木版。这不仅是珍贵的资料遗产，更是越南民族文化、历史与思想深度的证明。
海防造船工业：以创新驱动实现融合发展
从设计到封闭式加工流程，劳动者的经验与对现代化设备的熟练掌控已经打造出达到国际标准的钢制船舶。
撞山扇子村努力传承传统手工艺
在现代生活节奏中，撞山扇子村（河内石室乡）不仅努力传承传统手工艺，还大胆应用科技于生产和推广。
政府总理黎明兴宣誓就职
2026年4月7日下午，在国会大厦，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、第十六届国会代表黎明兴同志宣誓就任越南社会主义共和国2026-2031年任期政府总理。