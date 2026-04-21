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韩国总统李在明与夫人抵达河内开始对越南进行国事访问

2026年4月21日晚，韩国总统李在明与夫人抵达河内，应越共中央总书记、国家主席苏林及夫人邀请，对越南进行自2026年4月21日至24日的国事访问。

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2026年4月21日晚，韩国总统李在明与夫人抵达河内，应越共中央总书记、国家主席苏林及夫人邀请，对越南进行自2026年4月21日至24日的国事访问。图自越通社
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4月21日晚，韩国总统李在明与夫人抵达河内，应越共中央总书记、国家主席苏林及夫人邀请，对越南进行自2026年4月21日至24日的国事访问。图自越通社
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2026年4月21日晚，韩国总统李在明与夫人抵达河内，应越共中央总书记、国家主席苏林及夫人邀请，对越南进行自2026年4月21日至24日的国事访问。图自越通社
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4月21日晚，韩国总统李在明与夫人抵达河内，应越共中央总书记、国家主席苏林及夫人邀请，对越南进行自2026年4月21日至24日的国事访问。图自越通社
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4月21日晚，韩国总统李在明与夫人抵达河内，应越共中央总书记、国家主席苏林及夫人邀请，对越南进行自2026年4月21日至24日的国事访问。图自越通社
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应越南越共中央总书记、国家主席苏林及夫人的邀请，韩国总统李在明（Lee Jae-myung）及夫人于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问。图自越通社
越通社
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