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越南外交部长黎怀忠会见蒙古国驻越大使吉吉·塞里贾夫

21日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部驻地会见即将结束任期前来辞行的蒙古国驻越大使吉吉·塞里贾夫（Jigjee Sereejav）。

越南外交部长黎怀忠会见蒙古国驻越大使吉吉·塞里贾夫。图自越通社
越南外交部长黎怀忠会见蒙古国驻越大使吉吉·塞里贾夫。图自越通社

越通社河内——21日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部驻地会见即将结束任期前来辞行的蒙古国驻越大使吉吉·塞里贾夫（Jigjee Sereejav）。

黎怀忠高度评价吉吉·塞里贾夫大使为进一步加强与深化越蒙传统友好关系所作出的积极贡献，并强调，在大使任职期间，两国关系在多个领域取得了许多突破性进展。

他强调，越共中央总书记、国家主席苏林于2024年恰逢两国建交70周年之际对蒙古国进行国事访问期间，双方正式建立越蒙全面伙伴关系，为推动两国关系迈上新台阶开启了新篇章。

黎怀忠对两国在经贸、投资、农业等领域的合作关系取得重要进展表示欢迎，并指出双方签署了多项合作文件，为提升双边贸易额构建便利的法律框架。

另外，两国在文化、旅游、教育培训及民间交流等方面的合作保持积极发展态势，特别是2023年两国签署了关于持外交、公务及普通护照人员互免签证的协定，为民间交流和旅游合作创造便利条件。

黎怀忠重申，越南重视蒙古国的作用和地位以及两国传统友谊，并强调，双方需紧密协作，进一步促进越蒙全面伙伴关系；加强高级及各级代表团的互访，促进经贸合作。他同时提议蒙古国为越南企业对清洁能源、建筑等领域进行投资提供便利，并促进地方间合作和民间交流。

吉吉·塞里贾夫对黎怀忠所发表的意见表示高度赞同，并强调，无论在任何岗位上，他都将尽职尽责，为越蒙关系良好发展作出贡献。（完）

越通社
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