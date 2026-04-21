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☕️越通社新闻下午茶（2026.4.21）

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越共中央总书记、国家主席苏林出席何辉集总书记诞辰120周年纪念典礼。图自越通社

越通社河内——·4月21日上午，河静省委、人民议会、人民委员会及越南祖国阵线河静省委员会在河静省隆重举行何辉集总书记诞辰120周年（1906年4月24日—2026年4月24日）纪念典礼。何辉集同志是坚贞不屈的共产主义战士，是越南党和革命杰出的主要领导人、优秀的前辈代表及卓越的理论家。阅读全文

·4月21日，越南财政部长吴文俊在第十六届第一次会议上就国会代表提出有关经济社会发展计划的一些问题作出说明。他表示，两位数的增长目标极具挑战性，但却是完成两个一百年目标的必由之路。阅读全文

·贯彻落实中央政治局第57-NQ/TW号决议精神，越南国家银行积极推动数字化转型。到2025年底，无现金支付交易价值约为GDP的28倍，拥有银行账户的人口比例接近87%。同时，依托人口数据这一“黄金资源”，数据清理和系统安全工作取得重要突破。阅读全文

·经过三年多的试点推行，胡志明市在远洋渔船上应用电子捕捞日志逐步取得成效。此举有助于实现渔业管理现代化，加强数据透明度，并确保捕捞活动依法依规进行。

·关于发展私营经济的第68-NQ/TW号决议和关于继续革新、提高国有经济效率的第79-NQ/TW号决议，对胡志明市乃至越南的增长模式提出了新要求。阅读全文

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附图。图自越通社

·越南水果产业近期连续创下重要里程碑：首批榴莲通过谅山省友谊国际口岸以“绿色通道”机制出口至中国；经过两年的谈判，绿皮柚子首次正式出口至澳大利亚等。这些积极信号彰显了越南水果的巨大潜力。阅读全文

·广宁省确立目标，到2026年第二季度末，该省全部进出港渔船将通过电子水产溯源系统（eCDT）接受监管并申报捕捞产量。这是全面推进渔业管理数字化、展现越南坚决解除欧洲委员会（EC）“黄牌”警告决心的战略举措。阅读全文

·2026年，越南旅游业将在中国市场采取“突出重点、精准发力”的推广策略，旨在不仅实现游客数量的增长，更致力于提升游客质量，重点吸引高消费和长途逗留的客群。阅读全文

· 随着雄王祭祖日及“4·30”和“5·1”国际劳动节长假的临近，越南旅游业正步入夏季旅游高峰期。尽管面临全球地缘政治冲突引发的燃油价格上涨及运输成本波动等挑战，越南旅游企业正通过重构产品体系、灵活定价及加强行业联动，竭力保持市场增长势头。

·据河内市旅游局消息，一系列位于郊区的创新旅游产品以及文化体验、传统工艺活动正同步展开，以在缓解中心城区压力的同时，提升今年4·30越南南方解放日及5·1国际劳动节假期的游客吸引力。阅读全文

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广宁省下龙湾。图自越通社

·4月20日，连接广宁省下龙湾与海防市兰夏湾的游船正式投用，开启了一段独具特色的穿越遗产区域之旅。阅读全文

·越通社驻曼谷记者报道，泰国能源部长阿卡纳·蓬潘（Akanat Promphan）于4月20日表示，政府正优先通过压缩炼油利润空间来降低燃料零售价格。职能部门目前正在重新审查成本结构，并在复杂的地缘政治背景下，将战争风险溢价、运输费及保险费等新因素纳入考量。阅读全文（完）

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