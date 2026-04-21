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东盟秘书长高金洪：东盟随时准备与越南协调、支持与合作

据越通社驻雅加达记者报道，4月21日，越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使与东盟秘书长高金洪在印度尼西亚首都雅加达举行了工作会谈。

越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使与东盟秘书长高金洪在印度尼西亚首都雅加达举行工作会谈。图自越通社
越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使与东盟秘书长高金洪在印度尼西亚首都雅加达举行工作会谈。图自越通社

越通社雅加达——据越通社驻雅加达记者报道，4月21日，越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使与东盟秘书长高金洪在印度尼西亚首都雅加达举行了工作会谈。

高金洪对越共十四大关于越南到2045年成为高收入发达国家这一重大方向的重要决策表示欢迎，认为该方向与《东盟共同体愿景2045》的各项目标相符。高金洪相信，凭借过去令人印象深刻的经济成就和一贯的外交政策，越南能够为区域一体化进程、建设和巩固东盟共同体做出积极有效的贡献。

高金洪高度评价越南的参与和积极贡献，特别是越南积极承担东盟—新西兰、东盟—英国关系协调国以及东盟互联互通倡议特别工作组主席国的职责。高金洪强调，他本人以及东盟秘书处随时准备与越方协调，积极支持越南参与东盟的各项合作活动。

孙氏玉香大使表示，越共十四大重申了越南独立、自主、多边化、多样化的外交政策，重申越南重视东盟并承诺积极致力于巩固东盟的团结、统一和中心地位，提升东盟的地位，同时将东盟合作成果转化为切实、务实的成效，服务于各成员国的发展需求和人民的利益。

孙氏玉香与高金洪就推动在东盟内部以及与各伙伴国在基于科技、创新、可持续发展、绿色转型、保障能源安全、粮食安全和区域基础设施发展等方面革新增长模式的具体、务实合作方向交换了意见。

孙氏玉香还向高金洪通报了举办2026年东盟未来论坛的计划，并提议秘书长继续支持并积极参与由越南主办的、旨在就东盟未来方向进行交流的这一年度高级论坛。（完）

越通社
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