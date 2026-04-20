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☕️越通社新闻下午茶（2026.4.20）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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国会代表分组讨论关于越南文化发展的决议草案。图自越通社

越通社河内 ——4月20日上午，在就国会关于越南文化发展的决议草案进行分组讨论时，多位国会代表认为，需要颁布该决议，以将中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议制度化，同时为振兴国家文化做出贡献。 全文

· 4月20日上午，越南政府副总理胡国勇主持召开会议，听取有关部门负责人关于战略技术清单及战略技术产品部署情况的汇报。

·4月20日上午，在第十六届国会第一次会议上，国会听取了关于成立中央直辖同奈市的呈文及审查报告，并就此内容进行了分组讨论。诸多代表认为，同奈省具备成为重要增长极的条件和潜力，但需完善规划，严控工业发展并确保可持续发展。

·据越通社驻北京记者报道，4月20日，环球时报（huanqiu.com）刊登广西社会科学院东南亚研究所研究员雷小华关于越共中央总书记、国家主席苏林从4月14日至17日对中国进行国事访问的文章。 阅读全文

·据组委会消息，观众可通过“宣教与民运”应用程序免费领取特别政论艺术演出《祖国回响》的门票。该应用程序是服务于此次活动登记注册的官方数字平台。 全文

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舞台效果图。组委会供图

·据财政部副部长阮是碧玉作的报告，截至今年4月15日，财政部仍有738项有效行政手续，涉及25个国家管理领域，是行政手续数量较多、调整范围广、交易频率高的部委之一，直接影响企业和民众的活动。 全文

·4月19日，同奈省文化、体育与旅游厅举行了遮罗族祭稻神仪式（Sayangva）国家级非物质文化遗产名录公布仪式。同奈省目前是全国遮罗族同胞居住最为集中的地方。 全文

·4月20日，老街省公安厅表示，近日该省一些地方的公安人员及时开展救援，将遇险外国游客送医救治，为保障人民群众和游客安全、树立公安力量良好形象作出了积极贡献。 全文

·正在菲律宾马尼拉举行的2026年东南亚体育舞蹈锦标赛上，越南体育舞蹈队刚刚取得令人印象深刻的开门红，共斩获6枚金牌、5枚银牌和1枚铜牌，从而暂时登上奖牌榜榜首。 全文

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首个比赛日最引人注目的亮点是潘显—秋香组合的精彩表现。图自nhandan.vn

·20日，2026年雄王祭祀日——雄王庙会暨祖地文化旅游周框架下的文化体育活动开幕式在雄王庙历史遗迹区举行。

·据河内剑湖剧院4月19日发布的消息，来自白俄罗斯国家模范歌剧和芭蕾舞大剧院（Bolshoi Theatre of Belarus）的近百位演艺人员将于2026年5月7日至8日在河内还剑湖剧院进行为期两晚的精彩演出。（完）

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