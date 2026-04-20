大力推进建设先进的、富有民族文化特色的越南文化

为使传统舞台艺术（如改良剧、㗰剧）真正成为尖端的文化产业，胡志明市正集中精力构建可持续的生态系统，同步解决设施配套与高质量人力资源的两大难题。建设专业的创作环境，并出台特殊的人才待遇政策，被视为让文艺工作者安心奉献并让文化遗产价值“活化”的关键举措。