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大力推进建设先进的、富有民族文化特色的越南文化

据越共十四届中央委员会4月2日发布关于2026-2030年5年经济社会发展计划、国家财政、公债借贷偿还、中期公共投资与实现“两位数”增长目标的第18-KL/TW号结论，党中央要求继续坚定有力、有效落实各项决议和结论，聚焦重点任务，特别是建设基于国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系和越南人行为规范等多重价值体系协调发展的先进、富有民族文化特色的越南文化。

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#80号决议 #文化产业 #决议 #党建
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关于革新立法与执法工作的第66号决议

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