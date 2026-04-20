瑞士共产党对越南的成功充满信心

越通社日内瓦——瑞士共产党总书记马西米利亚诺·阿伊（Massimiliano Ay）日前就越共中央总书记苏林同志当选为越南社会主义共和国主席，黎明兴同志当选为越南社会主义共和国政府总理，陈青敏同志当选为越南社会主义共和国国会主席致以诚挚的祝贺。



马西米利亚诺·阿伊 日前在接受越通社驻瑞士记者采访时透露，他一直关注越南共产党的重大政治活动，以及越南经济社会发展情况。他表示，“对我们来说，了解越南共产党所出台的各项决议具有重要意义，因为越南正走在建设社会主义的道路上。可以说，越南为我们提供了更多借鉴经验。苏林同志此前当选越共中央总书记，随后又当选为越南社会主义共和国主席，足以表明他已赢得了高度的信任。我认为你们做得非常好，因为总书记兼任国家主席，有助于实现国家发展政策与党的领导之间的协调统一。”



在采访中，马西米利亚诺·阿伊还介绍了瑞士共产党今年前三月开展的各项活动，特别是支持古巴的行动计划。他表示，瑞士青年与古巴革命之间的团结活动已取得了良好成效，同时也希望能够与有关单位配合，在瑞士介绍越南的社会主义建设历程。



马西米利亚诺·阿伊认为，从这个角度来看，瑞士共产党可以开展类似的活动，介绍越南等其他社会主义国家。越南的社会制度和经济制度可以成为一个很好的范例。通过多种信息渠道，可以了解到越南在建设社会主义道路上所取得的经济成就。若能在瑞士举办介绍越南的相关活动，就可让瑞士年轻人意识到，社会主义并不等同于贫穷。同样可以像越南的故事那样建设社会主义。他希望未来能够在各所学校中开展类似活动等。（完）



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