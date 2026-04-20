瑞士共产党对越南的成功充满信心

越通社日内瓦——瑞士共产党总书记马西米利亚诺·阿伊（Massimiliano Ay）日前就越共中央总书记苏林同志当选为越南社会主义共和国主席，黎明兴同志当选为越南社会主义共和国政府总理，陈青敏同志当选为越南社会主义共和国国会主席致以诚挚的祝贺。
马西米利亚诺·阿伊 日前在接受越通社驻瑞士记者采访时透露，他一直关注越南共产党的重大政治活动，以及越南经济社会发展情况。他表示，“对我们来说，了解越南共产党所出台的各项决议具有重要意义，因为越南正走在建设社会主义的道路上。可以说，越南为我们提供了更多借鉴经验。苏林同志此前当选越共中央总书记，随后又当选为越南社会主义共和国主席，足以表明他已赢得了高度的信任。我认为你们做得非常好，因为总书记兼任国家主席，有助于实现国家发展政策与党的领导之间的协调统一。”
在采访中，马西米利亚诺·阿伊还介绍了瑞士共产党今年前三月开展的各项活动，特别是支持古巴的行动计划。他表示，瑞士青年与古巴革命之间的团结活动已取得了良好成效，同时也希望能够与有关单位配合，在瑞士介绍越南的社会主义建设历程。
马西米利亚诺·阿伊认为，从这个角度来看，瑞士共产党可以开展类似的活动，介绍越南等其他社会主义国家。越南的社会制度和经济制度可以成为一个很好的范例。通过多种信息渠道，可以了解到越南在建设社会主义道路上所取得的经济成就。若能在瑞士举办介绍越南的相关活动，就可让瑞士年轻人意识到，社会主义并不等同于贫穷。同样可以像越南的故事那样建设社会主义。他希望未来能够在各所学校中开展类似活动等。（完）
越共十四大：弘扬友谊与合作的国际主义精神
瑞士共产党总书记马西米利亚诺·阿伊（Massimiliano Ay）日前就越南共产党在十三大任期内取得的突出成就以及在当前地区和国际形势复杂难测背景下越瑞双边关系的发展情况接受了越通社驻日内瓦记者的采访。