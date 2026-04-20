越南第十六届国会第一次会议：讨论实现两位数增长目标的解决方案

越通社河内4月20日——在越南第十六届国会第一次会议框架下，国会于4月20日上午听取了关于以下内容的呈文和相关审查报告：国会关于推进越南文化突破发展的若干机制政策的决议草案；成立中央直辖同奈市事宜；国会关于开展公共律师制度试点实施的决议草案；国会关于对2024年《土地法》生效前发生的组织、个人土地违法行为的特殊机制政策以进行处理并继续为积压拖延项目纾困解难的解决方案的决议草案。此后，国会分组讨论了上述内容。



下午，国会全体会议将就以下内容进行讨论：2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况的补充评估；2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况；2026至2030年五年经济社会发展计划；2025年厉行节约、反对浪费工作；2025年国家性别平等目标落实情况。



国会就上述内容进行现场广播电视直播，以便选民和人民群众收看收听。



根据政府的呈文，2025年，越南已全部完成并超额完成了15项主要经济社会发展指标。宏观经济基本稳定，GDP增速达8.02%，属于地区和世界高水平，经济规模达5140亿美元，升至世界第32位。通胀得到良好控制；货币市场和利率水平基本稳定。社会保障领域取得显著成就，提前完成了清除超过33.4万间危旧房的目标；建设了超过10.2万间社会住房；多维贫困户比例降至1.3%等。



进入2026年初数月，尽管世界局势复杂演变，国内经济仍保持积极态势，经济继续增长，GDP估计达7.83%（有4个地方增长率超过10%），居民消费价格指数平均控制在3.51%。第一季度财政收入估计达829.4万亿越盾，增长11.4%；吸引FDI资金达54亿美元，增长9.1%；进出口总额估计达2495亿美元，增长23%。



关于重点任务，越南政府深刻贯彻越共中央总书记、国家主席苏林关于不接受低增长、坚决集中一切力量务必实现两位数增长目标的指示；遵循“选择正确—部署迅速—落实到位—以结果衡量并直接对执行结果负责”的精神。

为完成这一目标，越南政府力争财政收入增长10%，并厉行节约支出；确保存贷款基准利率水平稳定。政府将通过减少公共投资的“撒胡椒面”现象实现突破，坚决在2026至2030年阶段将使用中央和地方预算的投资项目数量至少削减30%，并要求在拨付资金前必须进行经济社会效益评估。体制机制将集中完善，实现从“管理”思维向“发展建设”思维转变；全面核查法律法规，将行政审批时间及合规成本各削减50%，并力争继续将有条件经营行业数量至少削减30%，取消100%的不必要经营条件。



关于社会问题，越南政府设定了在2026年8月30日前完成边境乡108所九年一贯制寄宿学校建设的目标，并力争100%的公立和私立医院推行电子病历，不再使用纸质病历。特别是，2026年被政府确定为“提高基层干部质量年”，坚决替换软弱、推诿、逃避责任的干部。（完）