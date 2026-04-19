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越南是推动议会合作的积极奉献、责任担当的伙伴

越南国会主席陈青敏从4月11日至17日率团出席在伊斯坦布尔举行的第152届各国议会联盟（IPU）大会、在土耳其开展双边活动并对意大利进行正式访问。此行取得圆满成功。

越南国会主席陈青敏偕夫人在土耳其伊斯坦布尔市伊斯坦布尔机场。图自越通社
越南国会主席陈青敏偕夫人在土耳其伊斯坦布尔市伊斯坦布尔机场。图自越通社

越通社河内——越南国会主席陈青敏从4月11日至17日率团出席在伊斯坦布尔举行的第152届各国议会联盟（IPU）大会、在土耳其开展双边活动并对意大利进行正式访问。此行取得圆满成功。这是越共十四大和第十六届国会选举后陈青敏首次正式出访，有助于落实党的对外路线，彰显越南的地位和对外新思维，同时为推动与意大利和土耳其的关系迈出重要一步。

越南以主动、积极、负责任的态度参与第152届各国议会联盟大会

在第152届各国议会联盟大会“培育希望、保障和平、为后代守护正义”的主题下，越南代表团主动、积极参与并作出了诸多实质性贡献。陈青敏在全体讨论会上发表讲话，重申越南继续积极、负责任地参与解决地区和国际问题。

陈青敏建议加强议会外交，推动对话、建立信任、尊重国际法和联合国宪章，同时发挥议会在构建法律框架、落实和平、安全、可持续发展及应对气候变化承诺中的作用。

此次出访，越南代表团积极参与各国议会联盟各机制，并为大会多项文件的制定作出了建设性贡献。外交部副部长邓黄江强调，越南的意见与建议得到了许多成员议会的关注和积极评价，有助于确立越南作为推动议会合作、巩固多边主义的积极、负责任伙伴的形象。

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越南国会主席陈青敏与各国代表团团长合影。图自越通社

各国议会联盟秘书长马丁·春通（Martin Chungong）高度评价越南国会在各国议会联盟中的威望以及越南以最高级别出席第152届各国议会联盟大会，认为这是越南在世界局势多变背景下做出的重要贡献，同时肯定越南国会在各国际议会论坛上主动、负责任地提出多项倡议。

在第152届各国议会联盟大会期间，陈青敏与各国议会领导人举行了多次双边接触，从而增进了政治互信，推动了在经济、贸易、投资、科学技术、改革创新、数字化转型以及国防安全等多个领域的合作。

越土两国关系的新动力

在土耳其期间，陈青敏开展了一些双边活动，如会见土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan），与土方高层交换意见。双方一致认为，越土两国建交近50年来，双边关系保持良好发展势头。今后，需要将两国关系提升到与两国潜力和前景相称的新高度。

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越南国会主席陈青敏会见土耳其大国民议会议长努曼·库尔图尔穆什（Numan Kurtulmus）。图自越通社

两国确定经济、贸易和投资是合作支柱，力争将双边贸易额提升至40亿美元，同时鼓励土耳其企业投资越南，研究启动自由贸易协定谈判的可能性，认为工业、基础设施、物流和旅游等领域是两国合作潜力巨大的领域。

双方还一致同意加强议会代表团互访，分享立法和监督经验，为双边合作创造有利的法律环境。

深化越意两国战略伙伴关系

对意大利共和国的正式访问是在两国建交50多年、建立战略伙伴关系10多年后关系良好发展的背景下进行的。

双方一致同意加强经济、贸易、投资、教育等传统领域合作，同时扩大到意大利具有优势的数字经济、绿色经济和能源等领域；有效利用《越南-欧盟自由贸易协定》；意方继续支持推动欧盟各国批准《越南-欧盟投资保护协定》，并解除对越南水产品的IUU黄牌警告。

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越南国会主席陈青敏偕夫人在米兰同意大利-越南友好协会成员交谈。图自越通社

关于两国立法机构之间的合作，越南国会主席陈青敏建议通过推动各级代表团互访，特别是国会领导、各委员会及友好议员小组之间的交流，继续巩固政治互信；加强立法、监督经验分享，以完善法律框架，同时发挥国会在督促落实双边协议和高层共识方面的作用。

陈青敏还会见了教皇和梵蒂冈国务卿，重申双方对越南与圣座关系的积极进展感到高兴，朝着建立全面外交关系的方向迈进。

在经济领域，陈青敏出席了在米兰举行的推动越意合作政策座谈会，强调两国在绿色转型和数字化转型背景下具有诸多互补条件，同时建议集中落实优先合作方向，完善有利于长期合作的法律环境。

总而言之，陈青敏对意大利和土耳其的此次出访在多边和双边层面均取得了重要成果，有助于提升越南国会在国际舞台上的作用，深化与重要伙伴的关系，为服务国家发展创造有利的对外环境。（完）

越通社
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