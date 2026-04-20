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☀️越通社早安咖啡（2026.4.20）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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在越南第十六届国会第一次会议框架下，4月20日上午，国会听取系列呈文和相关审查报告。图自越通社

越通社河内——在越南第十六届国会第一次会议框架下，4月20日上午，国会听取关于推进越南文化突破性发展的若干机制政策的决议草案；关于成立中央直辖同奈市的报告；关于开展公共律师制度试点实施的决议草案；关于对2024年《土地法》生效前发生的组织、个人土地违法行为的特殊机制政策以进行处理并继续为积压拖延项目纾困解难的解决方案的决议草案。此后，国会分组讨论上述内容。

·河内市正大力推动各项政策措施落实落地，以支持企业将使用汽油、柴油的公交车转换为电动车和使用清洁能源的车辆，目标是到2030年，全市100%的公交车使用绿色能源运行。

·瑞士共产党总书记马西米利亚诺·阿伊（Massimiliano Ay）日前接受越通社驻瑞士记者采访时对越共中央总书记苏林同志当选为越南国家主席，黎明兴同志当选为越南政府总理，陈青敏同志当选为越南国会主席致以诚挚的祝贺。

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瑞士共产党总书记马西米利亚诺·阿伊接受越通社驻瑞士记者采访。图自越通社

·国家品牌被视为提升越南地位，鼓励企业从加工生产转向创新，并打造可持续价值的战略工具。越南工贸部贸易促进局副局长黄明战在接受越通社记者采访时，分享了新阶段发挥国家品牌计划作用的关键方向和解决方案。

·据越南文化体育与旅游部美术摄影展览局4月19日公布的消息，自2026年5月至11月，越南将首次正式参加在意大利威尼斯举办的第61届威尼斯国际艺术双年展。

·不仅停留在观赏雄伟壮丽的自然景观，如今来到宁平的游客还被生动逼真的实景艺术空间所深深吸引。在遗产中心举行的实景秀正成为“磁铁”，将这片土地打造成为深度体验的目的地。这正是助力古都旅游留住游客更久，并为差异化的文化价值消费更多。

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不仅停留在观赏雄伟壮丽的自然景观，如今来到宁平的游客还被生动逼真的实景艺术空间所深深吸引。图自越通社

·通过国际竞赛激发学生的学习与创新热情，特别注重学校的外语教学是海防市落实越共中央政治局2025年8月22日颁布的关于实现教育培训突破性发展的第71-NQ/TW号决议的基础。

·越南卫生部食品安全局19日发文要求各省市卫生厅局、胡志明市食品安全局及各地食品安全卫生分局，就HiPP婴幼儿辅食产品发出预警。此举源于奥地利相关机构发布的警告信息。（完）

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